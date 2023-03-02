Хотя, по оценке Министерства энергетики США и ФБР, глобальная пандемия коронавируса с большой долей вероятности возникла в китайской лаборатории, вирусолог Андрес Меритс говорит, что даже если бы это и было правдой, невозможно определить точное происхождение COVID-19.
Вирусолог: мы никогда не узнаем происхождение коронавируса
По мнению Меритса, даже если бесконечно изучать теории о том, как COVID-19 вырвался из лаборатории, вероятно, никогда не найдется никаких доказательств, пишет Rus.ERR.
«Должно быть предельно ясно, что они говорят: вирус вырвался из лаборатории или был создан в лаборатории? Это совершенно разные вещи, и ни одно агентство, которое хоть немного компетентно в области биологии, не станет утверждать обратное. Все теории заговора, утверждающие обратное, в большей или меньшей степени глупы, но "вырваться" – это более широкое понятие, оно включает в себя и тот факт, что с вирусом могли работать в лаборатории, и, вероятно, он случайно оттуда вырвался из-за аварии. Последний вариант нельзя исключать. Вирус не был создан в Ухане, но мог ли он вырваться, вопрос веры», – прокомментировал Меритс.
Сам вирусолог скорее не верит в то, что COVID-19 мог распространиться из лаборатории.