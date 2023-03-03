Легионеллез, или болезнь легионеров, – острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, основной формой которого является пневмония.
Что такое легионеллез, который начал распространяться в эстонском спа-центре?
Болезнь получила свое название от схода ветеранов войны-легионеров в Филадельфии (США) в 1976 году, где пневмонией заболели 182 человека, 29 из которых умерли. В Европе легионеллез имеет ярко выраженную сезонность – пик заболеваемости приходится на летние месяцы, когда движение путешественников наиболее активно. Возможными факторами риска заражения являются пожилой возраст (старше 50 лет); мужской пол (мужчины заражаются до трех раз чаще, чем женщины); сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция и другие); иммунодефицит; курение; путешествия и пребывание в больнице (использование дыхательного оборудования).
Возбудитель
Возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella pneumophila, которая насчитывает более 40 видов, и более 10 ее видов вызывают заболевания у человека. Легионелла широко распространена во внешней среде в речной и озерной воде, других водоемах, откуда попадают в системы питьевого водоснабжения. Бактерия размножается при температуре воды +20-45°С, не размножается при температуре ниже +20°С и выше +60°С. Не менее 90 процентов микробов уничтожается при +50°С в течение 80-124 минут и при +60°С в течение двух минут. Бактерии достаточно устойчивы к хлору, биоциды в основном разрушают биологическую пленку.
Легионелла может длительное время сохранять жизнеспособность в холодной и стоячей воде. Биологические пленки, водоросли, амебы и другие бактерии в водопроводах и водоемах, а также атмосферные осадки, грязь, ржавчина, неровности поверхностей, стыков способствуют сохранению и размножению легионелл. В связи с комбинированным действием указанных факторов легионеллы также могут быть обнаружены в трубопроводах питьевой и горячей воды, которые не использовались некоторое время, в водных центрах и бассейнах, душевой воде и оборудовании для кондиционирования и охлаждения воздуха, именно поэтому Легионелла вызвала несколько вспышек в гостиницах и больницах.
Распространение
Легионелла в основном распространяется воздушно-капельным путем. Возможны и другие пути распространения бактерии, в том числе пылевые частицы из влажной почвы. В виде аэрозоля легионелла может распространяться на несколько километров от очага инфекции. Заболевание не передается от человека к человеку.
Период инкубации
Латентный период болезни длится от 2 до 10 дней, чаще 5-6 дней, однако может удлиняться и до 2-3 недель.
Симптомы болезни
Симптомы включают высокую температуру, сухой кашель, головную и мышечную боль, одышку, боль в груди и редко диарею. В 5-15 процентах случаев заболевание заканчивается летальным исходом. В развитых странах легионеллезная пневмония составляет 2-16 процентов всех пневмоний.
Заболевание диагностируют на основании клинических симптомов и лабораторных исследований. Материалом для исследования служат моча, сыворотка крови, жидкость бронхиального лаважа, биоптат легкого и другие.
Профилактика
Важно предотвратить размножение легионелл в системах водоснабжения. Температура воды должна быть ниже +20°С в системе холодного водоснабжения и +55-60°С в системе горячего водоснабжения. Важное значение имеет техническое обслуживание и регулярный осмотр систем водоснабжения; предотвращение застоя воды в трубопроводах, проведение их регулярной механической очистки и промывки.
Во всем мире легионеллез встречается в 80-90 процентов случаев в виде единичных случаев и в 10-20 процентах случаев в виде вспышек. Вспышки легионеллеза возникают в основном в гостиницах и водных центрах, где нет надлежащего обслуживания систем водоснабжения и вода не поддерживается нужной температуры. Вспышки также регистрируются в больницах, на круизных лайнерах, в торговых центрах и на промышленных предприятиях.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), больше всего случаев легионеллеза зарегистрировано в Испании, Франции, Италии и Великобритании. В Эстонии легионеллез встречается в единичных случаях.
Источник: Департамент здоровья