Что такое легионеллез, который начал распространяться в эстонском спа-центре?

Болезнь получила свое название от схода ветеранов войны-легионеров в Филадельфии (США) в 1976 году, где пневмонией заболели 182 человека, 29 из которых умерли. В Европе легионеллез имеет ярко выраженную сезонность – пик заболеваемости приходится на летние месяцы, когда движение путешественников наиболее активно. Возможными факторами риска заражения являются пожилой возраст (старше 50 лет); мужской пол (мужчины заражаются до трех раз чаще, чем женщины); сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция и другие); иммунодефицит; курение; путешествия и пребывание в больнице (использование дыхательного оборудования).

Возбудитель

Возбудителем легионеллеза является бактерия Legionella pneumophila, которая насчитывает более 40 видов, и более 10 ее видов вызывают заболевания у человека. Легионелла широко распространена во внешней среде в речной и озерной воде, других водоемах, откуда попадают в системы питьевого водоснабжения. Бактерия размножается при температуре воды +20-45°С, не размножается при температуре ниже +20°С и выше +60°С. Не менее 90 процентов микробов уничтожается при +50°С в течение 80-124 минут и при +60°С в течение двух минут. Бактерии достаточно устойчивы к хлору, биоциды в основном разрушают биологическую пленку.