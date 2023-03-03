Согласно свежему исследованию, заменитель сахара под названием эритрол (эритрит), который используется для подслащивания стевии и других кето-продуктов с пониженным содержанием сахара, связывают со свертыванием крови, инсультом, сердечным приступом и смертью, пишет CNN Health.
Этот заменитель сахара может увеличить риск сердечного приступа, инсульта и смерти
Ночная проблема приводит к более раннему наступлению болезни сердца
«Уровень риска не был низким», – сказал ведущий автор исследования, доктор Стэнли Хейзен, директор Центра сердечно-сосудистой диагностики и профилактики в Исследовательском институте Лернера в Кливлендской клинике.
Обнаружение связи между эритролом и сердечно-сосудистыми проблемами было чисто случайным, сказал Хейзен: «Мы этого не ожидали и даже не искали».
Исследование Хейзена преследовало простую цель: найти неизвестные химические вещества или соединения в крови человека, которые могли бы предвещать риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет. Для этого команда начала анализировать 1157 образцов крови, взятых в период с 2004 по 2011 год у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
«Мы нашли вещество, которое, казалось, играло большую роль, но мы не знали, что это такое, – сказал Хейзен. – Затем мы обнаружили, что это эритрол, подсластитель».
Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Nature Medicine, у людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как диабет, вероятность сердечного приступа или инсульта была в два раза выше, если в их крови содержался высокий уровень эритрола.
Дополнительные лабораторные исследования и исследования на животных, о которых сообщалось в статье, показали, что эритрол способствует более легкому свертыванию тромбоцитов. Сгустки могут попасть в сердце, вызвав сердечный приступ, или в мозг, вызвав инсульт.
Результаты «не следует обобщать на все население, поскольку у участников хирургического вмешательства уже был повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний», говорят ученые.
Эритрол естественным образом содержится во многих фруктах и овощах. Он имеет около 70 процентов сладости сахара и, по мнению экспертов, считается продуктом с нулевой калорийностью.