В одной из таллиннских больниц произойдут важные изменения

Галерея позволит медицинским сотрудникам, не выходя на улицу, быстро передвигаться между двумя больничными зданиями. Кроме того, благодаря новой постройке больше не понадобится прибегать к помощи машин скорой помощи или больничных автомобилей при транспортировке пациентов из одного здания в другое.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, персонал больницы с нетерпением ждет окончания возведения галереи.

«Это не просто мост между двумя зданиями, для больницы это большой шаг вперед и существенное достижение. В инфекционной клинике на лечении находятся пациенты в тяжелом состоянии, которым необходимо ежедневно проводить всевозможные исследования в соседнем здании, где располагаются магнитные и компьютерные томографы. Также при наличии галереи реанимационная бригада сможет всего за две минуты добраться из отделения интенсивной терапии до инфекционной клиники», - отметил он.

Расстояние между точками зданий, соединенными галереей, составит 118 метров. Галерея будет проходить над парковками и въездом в пункт неотложной медицинской помощи больницы Меремеэсте.