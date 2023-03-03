Аромата больше не будет ⟩ Евросоюз запретит добавлять в нагреваемые табачные изделия вещества с приятным запахом

«Запрет на ароматизаторы будет введен на всей территории Евросоюза. Это делается, чтобы защитить детей и молодежь, для которых ароматизированные продукты особенно привлекательны, что побуждает их начать употреблять табачные изделия. Европейский союз предпринимает активные шаги в направлении запрета ароматизаторов для все большего количества табачных изделий, - сказала Айве Теллинг, руководитель отдела охраны окружающей среды и химической безопасности Министерства социальных дел. - Исследование потребления табачных и никотиновых изделий в Эстонии также показало, что 67% молодых людей основывают свой выбор продукции на вкусе. При этом молодые люди считают, что ограничение доступности ароматизированных продуктов уменьшит потребление никотиносодержащих продуктов».

Вступление в силу директивы отменит действующее исключение для нагреваемых табачных изделий, на которые будут распространяться те же требования, что и на обычные сигареты, включая запрет на ароматизаторы и требования к маркировке. Отмена исключения была вызвана тем, что продажи нагреваемых табачных изделий значительно выросли в нескольких странах-членах ЕС, что ставит под угрозу достижение целей охраны здоровья населения, предусмотренных Директивой о табаке.

Нагреваемые табачные изделия - это изделия, позволяющие потреблять табак путем нагревания. Они могут быть как курительными, так и бездымными. Потребление нагретого табачного продукта также считается курением. В Эстонии потребление нагретых табачных изделий пока не получило широкого распространения. По данным исследования поведения взрослого населения в отношении здоровья, проведенного в 2020 году, 0,2% взрослых употребляли их ежедневно.