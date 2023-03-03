Амеба, поедающая мозг: как уберечься от смертоносной инфекции?

Попав в нос, паразит Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) по обонятельному нерву добирается до мозга и поражает мозговую ткань. При этом, как отмечают медики, пить зараженную бактерией воду не опасно. Главное - чтобы она не попала именно в нос.

Если же это все-таки произошло, контакт со слизистой носа приводит к развитию инфекции, которая, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), почти всегда заканчивается для пациента летальным исходом.

Имя погибшего больного власти штата пока не разглашают, однако известно, что заражение произошло по меньшей мере за неделю до смерти.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил об обнаружении инфекции еще в прошлый четверг, 23 февраля, - уточнив, что, скорее всего, заражение произошло «в результате промывания носовых пазух» водопроводной водой. Спустя семь дней, 2 марта, пресс-секретарь департамента Джей Уильямс подтвердил, что пациент скончался.

Он также заверил, что представители сразу нескольких правительственных структур США «продолжают изучать обстоятельства этого заражения» - а именно, «ведут работу с местными коммунальными службами, чтобы выявить любые потенциальные связи и предпринять необходимые действия».

Известно, что Неглерия Фоулера (которую неофициально так и называют - «амеба, поедающая мозг») обитает в теплой пресной воде - в бассейнах, озерах и прудах.