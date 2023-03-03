Исследование ⟩ Что вызывает сердечный приступ у людей среднего возраста?

Исследование, проведенное в Йельском университете в США, объяснило соотношение семи основных факторов риска сердечного приступа среди мужчин и женщин в возрасте 55 лет и моложе.

Средний возраст 2264 человек, перенесших сердечный приступ, составлял 48 лет.

Исследование выявило различное соотношение факторов риска сердечного приступа у мужчин и женщин. Диабет, депрессия и плохое финансовое положение семьи были факторами риска сердечного приступа с более высоким процентом у женщин по сравнению с мужчинами. Гиперхолестеринемия и инфаркт миокарда в молодом возрасте среди близких родственников были факторами риска инфаркта с большей долей у мужчин.

Курение являлось одинаково важным фактором риска как для мужчин, так и для женщин. Артериальная гипертония также оказывала почти равное влияние, хотя и несколько более негативно влияла на женщин.