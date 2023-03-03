По данным США, одна треть из 800 000 случаев сердечных приступов в год приходится на мужчин и женщин в возрасте 55 лет и моложе. Сердечный приступ является основной причиной заболеваемости и смерти в этой возрастной группе, сообщает журнал Союза врачей Эстонии.
Исследование ⟩ Что вызывает сердечный приступ у людей среднего возраста?
Исследование, проведенное в Йельском университете в США, объяснило соотношение семи основных факторов риска сердечного приступа среди мужчин и женщин в возрасте 55 лет и моложе.
Средний возраст 2264 человек, перенесших сердечный приступ, составлял 48 лет.
Исследование выявило различное соотношение факторов риска сердечного приступа у мужчин и женщин. Диабет, депрессия и плохое финансовое положение семьи были факторами риска сердечного приступа с более высоким процентом у женщин по сравнению с мужчинами. Гиперхолестеринемия и инфаркт миокарда в молодом возрасте среди близких родственников были факторами риска инфаркта с большей долей у мужчин.
Курение являлось одинаково важным фактором риска как для мужчин, так и для женщин. Артериальная гипертония также оказывала почти равное влияние, хотя и несколько более негативно влияла на женщин.
Большинство из перечисленных факторов риска сердечного приступа в более молодом возрасте можно предотвратить с помощью современного своевременного лечения.