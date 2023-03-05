Не все средства хороши: прием некоторых протеиновых добавок может иметь губительные последствия для организма

Норвалин используется в пищевых добавках для бодибилдеров и рекламируется как продукт, поддерживающий организм во время тренировки и улучшающий восстановление после нее.

Однако исследование показало, что даже в относительно низких концентрациях аминокислота норвалин может повреждать и в конечном итоге убивать клетки, сообщает Times Now News.

Белки в пище содержат аминокислоты, которые высвобождаются в кишечнике и используются организмом для создания новых белков. Норвалин - одна из сотен таких аминокислот, используемых человеческим организмом для производства белков.

У людей с высокой физической активностью потребность в белке выше. Помимо этого, белок также считается ключом к лучшей работоспособности и более быстрому восстановлению. По словам одного из исследователей, в последнее время все больше людей стали употреблять аминокислотные добавки, но помимо натуральных аминокислот, принимаются и небелковые аминокислоты.

Некоторые растения даже могут выделять небелковые аминокислоты в почву, чтобы убить другие растения и получить больше питательных веществ. «Химическая война» между растениями - давно известное явление. Поскольку имеются данные о том, что норвалин обладает противомикробным и гербицидным, т.е. разрушающим, репеллентным или изменяющим рост растений действием, его токсичность изучали также на клетках человека.