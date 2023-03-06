В магазинах Maxima появятся холодильники с кровью

«Наша цель - заставить людей задуматься о донорстве. Другими словами, пригласить их прийти сдать кровь и, тем самым, спасти человеческие жизни», - прокомментировала инициативу заведующая гематологическим центром Региональной больницы, доктор Марикен Росс. По словам заведующей Центра крови Аве Лелеп, количество доноров крови с годами сокращается. «Нам нужно подходить к людям с новой точки зрения, разговаривая с ними в неожиданном месте и неожиданным образом», - сказала Леллеп.

К сожалению, пациенты, нуждающиеся в переливании крови, не могут купить кровь в магазине, но все могут купить прохладительный напиток, стиральный порошок или другие товары первой необходимости. Чтобы проиллюстрировать это противоречие, в двух таллиннских Maxima, в Хааберсти и Линнамяэ, были установлены холодильники с банками крови.