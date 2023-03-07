Как распознать коварный менингит?

Из 209 больных 171 взрослый и 38 детей. Наиболее частым симптомом было изменение психического состояния – 61 процент взрослых и 42 процента детей.

Второй по частоте была лихорадка – у половины взрослых и 92 процентов детей.

Только шесть процентов взрослых и 18 процентов детей имели ригидность затылочных мышц.

Лихорадка (92% против 50%), утомляемость (71% против 49%), сыпь (16% против 1%) и ригидность затылочных мышц (18% против 6%) чаще встречались у детей, чем у взрослых.

Измененное психическое состояние (61% против 42%), головная боль (36% против 21%) и боль в ногах (15% против 3%) чаще встречались у взрослых.

У большинства пациентов – 85 процентов – был по крайней мере один из трех симптомов классической триады менингита, но только у трех процентов были все три. У значительной части – 16 процентов взрослых и 8 процентов детей – не было ни одного из этих симптомов.

Доктор Никлас Ховманд, руководивший исследованием, говорит: «Пациенты с бактериальным менингитом поступали в отделение неотложной помощи с симптомами, которые значительно различались у детей и взрослых. Классическая триада симптомов редко встречалась как у детей, так и у взрослых. Очень немногие пациенты получали антибиотики перед госпитализацией. Мы рекомендуем во всех случаях, когда у пациента наблюдается лихорадка или измененное психическое состояние, следует исследовать дополнительные соответствующие симптомы».