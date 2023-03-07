Менингит, или воспаление мозговых оболочек, является более распространенным заболеванием, чем считается. Он может начаться как от бактерий, так и от вирусов, и настолько сильно повреждает мозг и нервную систему, что смертность может достигать 10 процентов.
Как распознать коварный менингит?
До сих пор широко распространено мнение, что бактериальный менингит возникает внезапно, а затем возникают как минимум три из четырех симптомов, или «классическая триада» – высокая температура, головная боль, ригидность затылочных мышц и помрачение сознания.
Воспаление, вызванное вирусами, также может протекать медленно, и до сих пор его симптомами были головная боль, тошнота, рвота, утомляемость и наиболее распространенная ригидность затылочных мышц.
Однако одно из вызывающих удивление исследовании говорится, что «классическая триада» симптомов менингита редко встречается как у детей, так и у взрослых. И симптомы у детей и взрослых разные.
Раннее распознавание и лечение симптомов имеет решающее значение для хороших результатов лечения менингита. Исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в этом году (ECCMID 2023, Копенгаген, 15-18 апреля), показывает, что как у взрослых, так и у детей обычно проявляется только один из классических симптомов.
Редко когда все три симптома проявляются одновременно. Ситуация еще более осложняется тем, что у каждого седьмого больного нет ни одного из так называемых классических признаков.
Датские ученые изучили данные пациентов, поступивших в больницу с бактериальным менингитом с 2016 по 2021 год. Датские исследователи просмотрели и прослушали данные пациентов, поступивших в больницу с бактериальным менингитом с 2016 по 2021 год. Информация о некоторых симптомов была получена из архивных аудиофайлов телефонных звонков в службу экстренной помощи.
Из 209 больных 171 взрослый и 38 детей. Наиболее частым симптомом было изменение психического состояния – 61 процент взрослых и 42 процента детей.
Второй по частоте была лихорадка – у половины взрослых и 92 процентов детей.
Только шесть процентов взрослых и 18 процентов детей имели ригидность затылочных мышц.
Лихорадка (92% против 50%), утомляемость (71% против 49%), сыпь (16% против 1%) и ригидность затылочных мышц (18% против 6%) чаще встречались у детей, чем у взрослых.
Измененное психическое состояние (61% против 42%), головная боль (36% против 21%) и боль в ногах (15% против 3%) чаще встречались у взрослых.
У большинства пациентов – 85 процентов – был по крайней мере один из трех симптомов классической триады менингита, но только у трех процентов были все три. У значительной части – 16 процентов взрослых и 8 процентов детей – не было ни одного из этих симптомов.
Доктор Никлас Ховманд, руководивший исследованием, говорит: «Пациенты с бактериальным менингитом поступали в отделение неотложной помощи с симптомами, которые значительно различались у детей и взрослых. Классическая триада симптомов редко встречалась как у детей, так и у взрослых. Очень немногие пациенты получали антибиотики перед госпитализацией. Мы рекомендуем во всех случаях, когда у пациента наблюдается лихорадка или измененное психическое состояние, следует исследовать дополнительные соответствующие симптомы».
Относительно нескольких антибиотиков, которые уже назначаются до поступления в больницу, он говорит: «Это очень сложный вопрос, и низкий уровень назначений антибиотиков на догоспитальном этапе, вероятно, связан с неспецифическими симптомами, которые очень затрудняют раннюю диагностику. Обеспечение раннего лечения антибиотиками имеет решающее значение, и, к сожалению, это по-прежнему является распространенной проблемой, вызывающей заболеваемость и смертность от менингита, хотя эффективное лечение доступно. Задержка в начале лечения этого заболевания остается темой огромной важности, если мы хотим улучшить результаты лечения пациентов, и это то, что мы в настоящее время изучаем в нашей исследовательской группе».
Хоуманд добавляет: «Какие симптомы важны, зависит каждого конкретного, так как иногда нескольких симптомов может быть достаточно, чтобы подтвердить подозрение на менингит, и поэтому дальнейший опрос не изменит стратегию. Если, например, присутствуют все три симптома триады, маловероятно, что другие симптомы позволят исключить подозрение на менингит. В случае сомнений дополнительный опрос может помочь отличить менингит от других предполагаемых диагнозов, которыми обычно являются другие инфекции или инсульт. Поэтому знание того, какие симптомы присутствуют у больных менингитом, является важным инструментом, помогающим находить больных как можно раньше, но это сложно, поскольку на ранних стадиях заболевания симптомы часто неспецифичны».
«Мы рекомендуем опрашивать всех пациентов с лихорадкой и/или изменившимся психическим здоровьем о сопутствующих симптомах, таких как скованность шеи, боль в ногах, головная боль и сыпь. Однако очень важно помнить, что у большинства больных бактериальным менингитом отсутствуют все специфические симптомы, особенно на ранних стадиях заболевания. Существует много возможных симптомов, и, помимо уже упомянутых, они могут включать тремор и/или судороги, боль в спине, диарею, симптомы простуды, одышку и рвоту», – отметил он.
Источники: Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, EurekAlert.