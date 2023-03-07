Этих детей объединяет редкое заболевание: поможем им вырасти и жить полноценной жизнью!

Фото: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond

При поддержке замечательных жертвователей Детского фонда все четверо детей начали лечение в прошлом году, а для того, чтобы их лечение могло продолжаться, необходимо около 1 миллиона евро в год. Таких денег нет даже у очень хорошо обеспеченной семьи, да и для благотворительного фонда это очень большая сумма.

5-летний Сандер-Лукас живет на четвертом этаже многоквартирного дома, до начала лечения даже стоя на цыпочках он не мог нажать нужную кнопку в лифте. Полгода нового лечения дало скачок роста на 3,5 см, и теперь Сандер-Лукас не позволит никому другому нажать столь важную кнопку. Этот эмоциональный момент действительно всего лишь маленькая деталь для обычного человека, но какое влияние он имеет он на этого мальчика, на его самостоятельность? Лечение дает Сандеру-Лукасу шанс вырасти и жить полноценной жизнью.

По словам стратегического руководителя Детского фонда Сиири Оттендер-Паасма, критерии оценки новых лекарств в Эстонии практически не изменились за почти 19 лет: «Недостаточно просто изменить закон, нужно также желание найти осмысленные решения для обеспечения возможности лечения пациентов с редкими заболеваниями. Каждый год врачи диагностируют редкое заболевание почти у 1000 человек, болезнь затрагивает и всех членов семьи и близких родственников пациентов, нельзя просто оттолкнуть их всех и сказать, что лечение не является экономически эффективным».

Из государственного бюджета Детскому фонду Клиники Тартуского университета выделили 800 000 евро для помощи детям с редкими заболеваниями и их семьям, что стало первым смелым шагом на пути к решению проблемы. Теперь необходимо двигаться вперед – на поддержке Детского фонда в данный момент в общей сложности находится 51 ребенок с редким заболеваниям, 19 из которых нуждаются в лекарствах, которые не были бы им доступны без помощи замечательных жертвователей Детского фонда. Необходимая сумма лечения достигает 2,5 млн евро в год.

Фото: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond