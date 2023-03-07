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Аптекарь объясняет, что вызывает весеннюю усталость

rus.postimees.ee
Аптекарь объясняет, что вызывает весеннюю усталость
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Madis Luik

Долгая и темная зима утомительна, и поэтому многие люди чувствуют себя истощенными с приходом весны. Александра Саускина, провизор-заведующая аптекой Suur-Pärnu Benu, рассказывает, как укрепить здоровье, что есть и сколько заниматься спортом.

В весенние месяцы люди часто приходят в аптеку с жалобами на усталость и упадок сил. «На самом деле, такого диагноза, как весеннее утомление, не существует, но многие люди в начале весны ощущают симптомы, которые стали называть весенним утомлением», – говорит Саускина.

Аптекарь называет среди симптомов весенней усталости низкий уровень энергии, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания и изменения аппетита и веса.

По словам провизора, причиной усталости весной может быть длительное отсутствие солнечного света и нехватка витаминов после зимы. «Зимой в рационе жителей Эстонии меньше свежих фруктов и овощей, чем летом или осенью, когда есть большой выбор домашних садовых продуктов», –  отмечает Саускина. Она добавляет, что разнообразная диета имеет первостепенное значение для предотвращения дефицита витаминов в течение всего года.

Зимой и весной Саускина рекомендует употреблять отечественные овощи и паприку, потому что в них лучше всего сохраняется витамин С. «Однако, если обеденный стол не может похвастаться разнообразием и витамина С не хватает, то можно было бы присмотреться к препаратам с витамином С или принимать их в качестве пищевых добавок», – сказала она.

Еще один частый весенний дефицит в организме возникает из-за недостатка солнечного света. «В наших широтах мы рекомендуем людям компенсировать дефицит витамина D, вызванный недостатком солнечного света с осени по весну, пищевыми добавками», – говорит Саускина. По словам провизора, можно также рассмотреть курс пищевых добавок, содержащих селен.

«В эстонских почвах мало селена, и мы обычно не получаем достаточного количества селена из пищи», – говорит она. По словам Саускиной, селен борется с окислительным стрессом в организме, поддерживает иммунитет, защищает клетки и замедляет их старение. Помимо прочего, достаточное содержание селена помогает организму легче преодолевать вирусные заболевания.

Упражнения и избегание стресса также важны. «Помимо восполнения авитаминоза, умеренные и регулярные физические нагрузки, избегание стрессов и полноценный отдых помогают предотвратить весеннее утомление – то есть все то, что составляет здоровый образ жизни», – подчеркивает Саускина. Она признает, что недостаток подвижности может привести к снижению сил.

Три привычки, которые спасут от весенней усталости:

  • Здоровое питание! Следите за тем, чтобы в меню было много фруктов и овощей и не забывайте пить воду (6-8 стаканов в день).
  • Достаточная активность! Двигайтесь каждый день не менее получаса на свежем воздухе и 10 000 проходите по шагов за день.
  • Избегайте стрессов! Расслабьтесь, наслаждайтесь и цените свое свободное время.

Насыщенные витаминами растения можно собрать весной самостоятельно

Толокнянку можно собирать в конце апреля и использовать в салатах, ароматизированных маслах, супах и песто. Крепкий вкус способствует улучшению пищеварения и очищает организм от вредных микробов. Стоит знать, что зеленый лук содержит в 15-20 раз больше витамина С, чем лимоны.

Березовый сок полон витаминов и полезных микроэлементов. Сок хорошо утоляет жажду, а также ускоряет обмен веществ, выводит шлаки и улучшает кровообращение.

Крапива снимает усталость, придает силы и содержит витамин С, кальций, железо и калий. Листья растения в основном используются для приготовления чая, супа или салата. Помимо вышеперечисленного, крапива снимает воспаление и укрепляет организм.

Заячья капуста – растение, которое, наверное, каждый кладет себе в рот, когда идет в лес. Растение очень богато витамином С. Из листьев заячьей капусты можно приготовить зеленое масло, соусы, холодные супы и салаты.

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