Аптекарь объясняет, что вызывает весеннюю усталость

В весенние месяцы люди часто приходят в аптеку с жалобами на усталость и упадок сил. «На самом деле, такого диагноза, как весеннее утомление, не существует, но многие люди в начале весны ощущают симптомы, которые стали называть весенним утомлением», – говорит Саускина.

Аптекарь называет среди симптомов весенней усталости низкий уровень энергии, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания и изменения аппетита и веса.

По словам провизора, причиной усталости весной может быть длительное отсутствие солнечного света и нехватка витаминов после зимы. «Зимой в рационе жителей Эстонии меньше свежих фруктов и овощей, чем летом или осенью, когда есть большой выбор домашних садовых продуктов», – отмечает Саускина. Она добавляет, что разнообразная диета имеет первостепенное значение для предотвращения дефицита витаминов в течение всего года.

Зимой и весной Саускина рекомендует употреблять отечественные овощи и паприку, потому что в них лучше всего сохраняется витамин С. «Однако, если обеденный стол не может похвастаться разнообразием и витамина С не хватает, то можно было бы присмотреться к препаратам с витамином С или принимать их в качестве пищевых добавок», – сказала она.