С мая прошлого года в Эстонии вступило в силу страхование от вакцинации и люди, получившие серьезный ущерб здоровью из-за вакцинации против COVID-19, теперь имеют возможность подать в Кассу здоровья заявление на получение компенсации. В качестве исключения до 1 мая 2023 года можно подавать заявления на получение компенсации из-за вакцинации против COVID-19 задним числом с момента начала вакцинации против COVID-19 (27 декабря 2020).
Пострадавшие от вакцины против COVID-19 получили более 150 000 евро
По состоянию на 1 марта было подано 1368 правильно заполненных заявлений, из которых 881 заявлений были отправлены на рассмотрение в Департамент лекарств. В общей сложности было рассмотрено 579 заявление. Из них 44 были удовлетворены, и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 152 000 евро. В 36 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2 000 евро, а в восьми случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10 000 евро. В Кассу здоровья поступило 70 апелляций относительно принятых решений, по поводу 59 из них было вынесено апелляционное решение, а две апелляции из них были удовлетворены, то есть заявитель получил страховую компенсацию.
Начиная с 1 января фонд страхования вакцинации получил расширение, теперь можно ходатайствовать о компенсации за ущерб и от всех остальных вакцин. Ходатайства о получении компенсации за ущерб здоровья, возникшим из-за вакцинации, можно подавать на все сделанные с 1 января 2023 в Эстонии вакцины. Заявление необходимо подать в Кассу здоровья в течение одного года с момента наступления страхового случая.
Компенсация - это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Департамент Лекарств должен установить по крайней мере вероятную причинную связь между вакцинацией и ущербом для здоровья.
Подробную информацию о страховании вакцинации можно прочитать на сайте Кассы здоровья.