Пострадавшие от вакцины против COVID-19 получили более 150 000 евро

По состоянию на 1 марта было подано 1368 правильно заполненных заявлений, из которых 881 заявлений были отправлены на рассмотрение в Департамент лекарств. В общей сложности было рассмотрено 579 заявление. Из них 44 были удовлетворены, и общая сумма выплат по таким заявлениям составила 152 000 евро. В 36 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2 000 евро, а в восьми случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежной компенсации 10 000 евро. В Кассу здоровья поступило 70 апелляций относительно принятых решений, по поводу 59 из них было вынесено апелляционное решение, а две апелляции из них были удовлетворены, то есть заявитель получил страховую компенсацию.