Гинеколог: ВПЧ передается половым путем, но заразиться можно через слюну, порез и даже через плаценту

Гинеколог Северо-Эстонской региональной больницы Александра Шаврова объяснила, что заразиться ВПЧ также можно через слюну, порез на коже. Риск заражения есть и у младенцев, к которым ВПЧ попадает через плаценту матери: «Это происходит редко, но такой риск все же имеется. Поэтому самый простой способ защитить себя и своих близких от заражения этим вирусом - это вакцина».