Вирус папилломы человека, вызывающий рак, считается венерическим заболеванием, поскольку основной способ его передачи - половые отношения. Однако заразиться вирусом можно и иными способами.
Гинеколог: ВПЧ передается половым путем, но заразиться можно через слюну, порез и даже через плаценту
Гинеколог: ВПЧ передается половым путем, но заразиться можно через слюну, порез и даже через плаценту
Гинеколог Северо-Эстонской региональной больницы Александра Шаврова объяснила, что заразиться ВПЧ также можно через слюну, порез на коже. Риск заражения есть и у младенцев, к которым ВПЧ попадает через плаценту матери: «Это происходит редко, но такой риск все же имеется. Поэтому самый простой способ защитить себя и своих близких от заражения этим вирусом - это вакцина».
Какие возможности для профилактики и лечения последствий заражения вирусом папилломы человека есть в Эстонии, вы узнаете, посмотрев в понедельник, 13 марта, в 20:30, новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда. Здоровье» на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.
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