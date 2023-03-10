Ученые вернули к жизни 48500-летний «зомби-вирус» из вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты в России уже было связано со вспышками сибирской язвы у северных оленей в 2016 году: тогда из-за жаркой погоды из скотомогильников высвободились живые споры опасной бактерии.

Охотники за вирусами

Исследователи по всему миру извлекают и реанимируют некоторые древние патогены, чтобы попытаться оценить опасность для человека, которую могут представлять бактерии и вирусы, находящиеся в вечной мерзлоте.

Группе французских ученых под руководством Жан-Мишеля Клавери (Университет Экс-Марсель) удалось выделить несколько штаммов палеовируса из образцов вечной мерзлоты, взятых в Сибири. Самым «молодым» из них стал гигантский Pithovirus, который находился в спящем состоянии на протяжении 27 000 лет, а самому «старому» - 48 500 лет. Это мировой рекорд.

В исследовании, опубликованном Клавери и его командой в журнале Viruses 18 февраля, доказывается, что «зомби-вирус», запертый в вечной мерзлоте на протяжении 48 500 лет, все ещё обладает инфекционными свойствами.

Большинство изолятов вирусов принадлежали к семейству Pandoraviridae - роду вирусов с двухцепочечной ДНК, которые заражают простейшие микроорганизмы. В целях безопасности французские ученые сосредоточились именно на возрождении доисторических вирусов, которые поражают амеб Acanthamoeba, а не животных или людей.

«Риски будут возрастать»