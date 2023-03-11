Три года с начала пандемии COVID-19: как предотвратить такое в будущем?

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заболевания, количество смертей и число затронутых стран еще возрастет», - сказал тогда Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

Прошло три года, и статистика показывает, что смертельные случаи, вызванные или связанные с COVID-19, значительно увеличили число избыточных смертей в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, непосредственно из-за COVID-19 умерло более 6,8 миллиона человек. Но сегодня, благодаря вакцинации и более слабым мутациям, угроза была подавлена, пишет Euronews.

Тем не менее, в последние месяцы в Европе резко возросла смертность. Давайте рассмотрим причины этого.

Что такое избыточная смертность?

Избыточная смертность - это количество смертей, которые происходят сверх ожидаемого в определенный период времени. Она измеряется путем сравнения количества смертей за определенный период времени (например, за год) со средним количеством смертей за тот же период времени в предыдущие годы.

«Смертность остается довольно стабильной на протяжении многих лет, если ничего не происходит, - сказал Euronews профессор Кике Бассат, эксперт по инфекционным заболеваниям из ISGlobal. - Отклонения от ожидаемой смертности очень важно фиксировать, так как они служат тревожным сигналом происходящего».

Согласно анализу, проведенному Евростатом, избыточная смертность по всему Евросоюзу в декабре 2022 года выросла на 19% по сравнению со средним количеством смертей за тот же период между 2016 и 2019 годами.