Приближается весна, и вакцинация против клещевого энцефалита снова стала доступна в 34 аптеках Эстонии. Аптеки, предлагающие эту услугу, находятся в 13 городах и поселках страны.
Вакцина от клещевого энцефалита появилась в аптеках по всей Эстонии
По словам главы Эстонской ассоциации фармацевтов Ли Роотслане, люди могут немного устать от прививок, но болезнь не спрашивает, и единственный способ эффективно защитить себя - сделать защитную инъекцию.
По словам Роотслане, весной клещи активизируются и в нашем регионе переносят целый ряд заболеваний. «Самое серьезное заболевание, вызываемое клещами, - энцефалит, который может привести к инвалидности человека», - подчеркнула Роотслане.
Прививку от клещевого энцефалита делают в при приема; первые две с интервалом в один-три месяца - и третью через 9-12 месяцев. Затем, через три года, необходимо сделать новую инъекцию вакцины для поддержания защиты. Последующие ревакцинации, в зависимости от возраста пациента, прививку вакцины следует проводить с интервалом в три или пять лет.
Ли Роотслане рекомендует проверить, сколько времени прошло с момента предыдущей вакцинации, прежде чем записываться на прием в аптеку. «Если человек ранее не был привит от клещевого энцефалита, сейчас самое время начать. Также весна - лучшее время для ревакцинации, потому что клещи обычно активны в Эстонии с апреля по октябрь», - пояснила Роотслане.
По ее словам, необходимо вакцинировать людей, которые часто ходят в лес, например, работников лесного хозяйства, военнослужащих Сил обороны и Кайтселийта, охотников, сборщиков грибов и ягод. Однако клещи водятся и в парках, садах и повсюду на природе, поэтому вакцинировать следует всех жителей Эстонии, как рекомендуют эксперты ВОЗ. Вакцина доступна для взрослых и детей.
Клещевой энцефалит - это инфекционное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом клещевого энцефалита. Вирусы клещевого энцефалита передаются через укусы клещей. У трети инфицированных людей вирус может распространиться на мозг и менинги и вызвать менингит или менингоэнцефалит. Остаточные симптомы, такие как нарушения равновесия и координации, паралич конечностей, головные боли, проблемы с концентрацией внимания и памятью, возникают у 26-46% больных. В 1,4% случаев клещевой энцефалит может привести к летальному исходу. Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, его лечат симптоматически. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации.
Кроме того, в аптеках по-прежнему можно вакцинироваться против Covid-19 и гриппа. Опыт многих европейских стран показывает, что вакцинация в аптеках значительно помогла повысить уровень вакцинации населения.
Более подробную информацию о вакцинации в аптеках можно найти здесь.