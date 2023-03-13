Вакцина от клещевого энцефалита появилась в аптеках по всей Эстонии

По словам главы Эстонской ассоциации фармацевтов Ли Роотслане, люди могут немного устать от прививок, но болезнь не спрашивает, и единственный способ эффективно защитить себя - сделать защитную инъекцию.

По словам Роотслане, весной клещи активизируются и в нашем регионе переносят целый ряд заболеваний. «Самое серьезное заболевание, вызываемое клещами, - энцефалит, который может привести к инвалидности человека», - подчеркнула Роотслане.

Прививку от клещевого энцефалита делают в при приема; первые две с интервалом в один-три месяца - и третью через 9-12 месяцев. Затем, через три года, необходимо сделать новую инъекцию вакцины для поддержания защиты. Последующие ревакцинации, в зависимости от возраста пациента, прививку вакцины следует проводить с интервалом в три или пять лет.

Ли Роотслане рекомендует проверить, сколько времени прошло с момента предыдущей вакцинации, прежде чем записываться на прием в аптеку. «Если человек ранее не был привит от клещевого энцефалита, сейчас самое время начать. Также весна - лучшее время для ревакцинации, потому что клещи обычно активны в Эстонии с апреля по октябрь», - пояснила Роотслане.