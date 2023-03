Открытие ⟩ Хронический Covid наносит серьезный ущерб здоровью трех из пяти человек

Годичное проспективное когортное исследование, опубликованное в журнале Королевского медицинского общества (Journal of the Royal Society of Medicine), изучало распространенность повреждения органов у пациентов с длительным течением Covid через шесть или 12 месяцев после перенесенного заболевания. Кроме того, была изучена клиническая картина заболевания для выявления связи между двумя состояниями.