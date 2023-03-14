Тревожные данные поступают относительно хронического течения Covid. Ученые обнаружили, что у пациентов с хроническим Covid развилось поражение органов как с симптомами, так и без них, сообщает Medical Daily.
Открытие ⟩ Хронический Covid наносит серьезный ущерб здоровью трех из пяти человек
Годичное проспективное когортное исследование, опубликованное в журнале Королевского медицинского общества (Journal of the Royal Society of Medicine), изучало распространенность повреждения органов у пациентов с длительным течением Covid через шесть или 12 месяцев после перенесенного заболевания. Кроме того, была изучена клиническая картина заболевания для выявления связи между двумя состояниями.
Новая работа показала, что у 59% больных хроническим ковидом (long COVID) есть повреждения внутренних органов и через год после заражения, даже если в острой фазе болезнь протекала легко.
Хронический COVID – это состояние, при котором у зараженных коронавирусом сохраняются симптомы или появляются новые, после выздоровления в острой фазе. Существует широкий спектр симптомов хронического ковида, среди них: утомляемость, одышка, боли в груди и в суставах, головная боль, рассеянность, расстройства сна, депрессия или тревожное расстройство.
Согласно широкомасштабному исследованию, длившемуся 12 месяцев, у 59% больных наблюдались признаки повреждения внутренних органов через год после острой формы заболевания, в том числе и у тех, кто легко перенес острый COVID-19.
Ученые сосредоточили внимание на больных, жаловавшихся на очень сильную одышку, когнитивные расстройства и низкое качество жизни в связи с болезнью. Число больных хроническим ковидом, участвовавших в исследовании, составило 536 человек. 13% после постановки первичного диагноза были госпитализированы.
У 331 из 536 больных (61%) повреждения внутренних органов отмечались и через 6 месяцев после первичной постановки диагноза. Больных наблюдали после этого 6 месяцев и периодически делали магнитно-резонансное сканирование, расшифровкой результатов которого занимались сотрудники Оксфордского университета.
У 29% больных отмечалось поражение внутренних органов с длительной симптоматикой и снижением функциональности через полгода и год после заражения коронавирусом. У 59% больных хроническим ковидом наблюдалось поражение одного органа через год после первичной диагностики.
Ученые отметили, что у части больных между шестым и двенадцатым месяцем после заражения острота симптомов снизилась: так, доля больных с сильной одышкой снизилась с 38 до 30%, с когнитивными расстройствами – с 48 до 38%, с ухудшением качества жизни – с 57 до 45%.
Руководитель исследования профессор Амитава Банерджи с факультета медицинской информатики University College London, сказал: «Ряд исследований подтверждает, что симптомы хронического ковида могут сохраняться до 1 года. Мы обнаружили, что у трех из пяти людей, страдающих этим недугом, есть поражение не менее одного внутреннего органа, у одного из четырех – двух и более органов, в отдельных случаях это протекает бессимптомно.
Снижение качества жизни и отсутствие на работе, особенно у работников сферы здравоохранения, вызывает опасения. Многие сотрудники системы здравоохранения, заразившиеся коронавирусом, у которых развился хронический ковид, перенесли острую фазу болезни в бессимптомной форме, но из 172 таких человек у 19 сохраняются симптомы и через 180 дней после заражения.
Поражение органов при хроническом ковиде проявляется определенной симптоматикой, более длительным снижением качества жизни, что свидетельствует о необходимости профилактики и комбинированного лечения этой патологии».
Синдром длительного ковида – это болезнь, которая длится более 12 недель с разной степенью выраженности. Некоторые симптомы исчезают и появляются вновь, другие отсутствуют в начале заболевания и проявляются накануне выздоровления или после него. Характерные симптомы: кашель, одышка, утомляемость, мышечные боли, нарушения памяти, тревожность, депрессия, сыпь и понос.
Сообщалось и об обострении сопутствующих болезней, таких как диабет, воспаления кишечника (колит и болезнь Крона), ревматических расстройств.
В редких случаях наблюдается опасное повышение свертываемости крови, приводящее к инфарктам, инсультам, тромбозам сосудов нижних конечностей, сердечной недостаточности и аритмии (нарушении сердечного ритма).
Диагноз хронического ковида ставится на основании обследования больного, его жалоб и положительного теста на коронавирус в анамнезе. Если у человека присутствуют симптомы, однако нет свидетельств того, что он перенес острую форму COVID-19, ему делают серологический анализ крови на антитела к коронавирусу.
До сих пор неясны причины развития хронического ковида, но существует распространенное мнение, что это связано с воспалительными реакциями организма на попадание вируса, включая цитокиновый шторм. Это повреждает организм в целом и сосуды в частности. Цитокины – низкомолекулярные белки, вырабатываемые лейкоцитами – в норме не производятся организмом, их выработка происходит при попадании инфекционного агента.
Насколько опасен хронический ковид? Это зависит от характера осложнений у разных больных. Специалисты рекомендуют людям, выздоровевшим от ковида, находиться под постоянным наблюдением врача из-за угрозы образования тромбов в сосудах мозга, легких, сердца и других органах из-за воспалительного процесса. По этой причине многие больные, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии, а позже выписаны, продолжают принимать такие антикоагулянты, как аспирин.
Реабилитация при хроническом ковиде зависит от характера поражения.
При поражении легких требуется наблюдение пульмонолога и курс дыхательной физиотерапии, а также занятия физкультурой с дозированными нагрузками.
При хронических болях и утомляемости необходимо наблюдение в клинике утомляемости, аналогично наблюдению при синдроме хронической усталости. Поскольку в данном случае не существует специфического лечения, в основе реабилитации лежат занятия физкультурой, в отдельных случаях – гидротерапия и прием антидепрессантов.
При депрессии и тревожности необходима консультация психиатра. В последнее время участились жалобы на разные неврологические расстройства, включая онемение конечностей и их слабость. Таким больным надо наблюдаться у невролога, может появиться необходимость в лабораторных анализах, а также электромиографии (EMG) и магнитно-резонансном сканировании (MRI), медикаментозной терапии, физиотерапии и занятиях физкультурой.