Открытие ⟩ Хронический Covid наносит серьезный ущерб здоровью трех из пяти человек

У 29% больных отмечалось поражение внутренних органов с длительной симптоматикой и снижением функциональности через полгода и год после заражения коронавирусом. У 59% больных хроническим ковидом наблюдалось поражение одного органа через год после первичной диагностики.

Ученые отметили, что у части больных между шестым и двенадцатым месяцем после заражения острота симптомов снизилась: так, доля больных с сильной одышкой снизилась с 38 до 30%, с когнитивными расстройствами – с 48 до 38%, с ухудшением качества жизни – с 57 до 45%.

Руководитель исследования профессор Амитава Банерджи с факультета медицинской информатики University College London, сказал: «Ряд исследований подтверждает, что симптомы хронического ковида могут сохраняться до 1 года. Мы обнаружили, что у трех из пяти людей, страдающих этим недугом, есть поражение не менее одного внутреннего органа, у одного из четырех – двух и более органов, в отдельных случаях это протекает бессимптомно.

Снижение качества жизни и отсутствие на работе, особенно у работников сферы здравоохранения, вызывает опасения. Многие сотрудники системы здравоохранения, заразившиеся коронавирусом, у которых развился хронический ковид, перенесли острую фазу болезни в бессимптомной форме, но из 172 таких человек у 19 сохраняются симптомы и через 180 дней после заражения.

Поражение органов при хроническом ковиде проявляется определенной симптоматикой, более длительным снижением качества жизни, что свидетельствует о необходимости профилактики и комбинированного лечения этой патологии».