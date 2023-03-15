Ученые Центра женского здоровья им. Бригама (Бостон) изучили, как и почему определенные типы клеток размножаются в кишечнике. Выяснилось, что ксантин, который содержится в кофе, чае и шоколаде, может играть роль в течении воспалительных процессов.
Относительно содержащегося в кофе вещества сделали ошеломительное открытие
Эти знания могут помочь ученым лучше понять здоровье кишечника и развитие таких состояний, как воспалительное заболевание кишечника.
В кишечнике живет целый ряд микробов, которые влияют на здоровье и развитие заболеваний. Считается, что определенные типы микроорганизмов способствуют воспалительным состояниям, таким как воспалительное заболевание кишечника, но точный каскад событий, который приводит от микробов к заболеванию, остается загадкой.
Новое исследование, проведенное учеными Бригама, выявило, что именно приводит к образованию клеток Th17 – важного подтипа клеток в кишечнике – и выявило некоторые из недооцененных молекулярных аспектов, которые управляют дифференцировкой клеток в кишечнике. Одним из них является метаболит пурина ксантин, который содержится в больших количествах в продуктах с кофеином, таких как кофе, чай и шоколад.
Считается, что клетки Th17, которые продуцируют цитокин интерлейкин-17, играют важную роль в кишечнике. Они могут помочь создать защитный барьер в кишечнике, а когда возникает бактериальная или грибковая инфекция, эти клетки могут вырабатывать сигналы, которые заставляют организм производить больше клеток Th17. Но эти клетки также связаны с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит, псориаз и воспалительное заболевание кишечника.
«Одна из концепций в нашей области заключается в том, что микробы необходимы для дифференцировки клеток Th17, но наше исследование предполагает, что могут быть исключения, – сказал соавтор исследования доктор Джинжи Дуан в Medical Xpress. – Мы исследовали механизмы, лежащие в основе образования клеток Th17 в кишечнике, и получили удивительные результаты, которые могут помочь нам лучше понять, как и почему могут развиваться такие заболевания, как воспалительное заболевание кишечника».
Изучая этапы, ведущие к дифференцировке клеток Th17, исследователи неожиданно обнаружили роль ксантина в кишечнике.
«Иногда в ходе исследований мы делаем удивительные открытия – возможно, это не то, что вы искали, но это интересное открытие, которое открывает дополнительные области исследований», — сказал старший автор доктор Ричард Блумберг.
«Слишком рано рассуждать о том, оказывает ли количество ксантина в чашке кофе благотворное или вредное воздействие на кишечник человека, но это дает нам интересные подсказки, за которыми стоит наблюдать, пока мы ищем способы вызвать защитную реакцию и более сильный барьер в кишечнике», – отметил он.
Авторы отмечают, что их исследование ограничивалось клетками кишечника – возможно, динамика между клетками кишечника и другими органами, такими как кожа и легкие, могла существенно повлиять на результаты. Они также отмечают, что их исследование не определяет, что заставляет клетки Th17 становиться патогенными. Исследование проводилось на мышах, а значит, людей еще нужно изучить.
«Хотя мы еще не знаем, что вызывает патогенез, разработанные здесь инструменты могут приблизить нас на один шаг к пониманию того, что вызывает заболевание и что может помочь в его лечении или предотвращении», – сказал Блумберг.
Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.