Относительно содержащегося в кофе вещества сделали ошеломительное открытие

Эти знания могут помочь ученым лучше понять здоровье кишечника и развитие таких состояний, как воспалительное заболевание кишечника.

В кишечнике живет целый ряд микробов, которые влияют на здоровье и развитие заболеваний. Считается, что определенные типы микроорганизмов способствуют воспалительным состояниям, таким как воспалительное заболевание кишечника, но точный каскад событий, который приводит от микробов к заболеванию, остается загадкой.

Новое исследование, проведенное учеными Бригама, выявило, что именно приводит к образованию клеток Th17 – важного подтипа клеток в кишечнике – и выявило некоторые из недооцененных молекулярных аспектов, которые управляют дифференцировкой клеток в кишечнике. Одним из них является метаболит пурина ксантин, который содержится в больших количествах в продуктах с кофеином, таких как кофе, чай и шоколад.

Считается, что клетки Th17, которые продуцируют цитокин интерлейкин-17, играют важную роль в кишечнике. Они могут помочь создать защитный барьер в кишечнике, а когда возникает бактериальная или грибковая инфекция, эти клетки могут вырабатывать сигналы, которые заставляют организм производить больше клеток Th17. Но эти клетки также связаны с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит, псориаз и воспалительное заболевание кишечника.