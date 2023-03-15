Бактерии легионеллы вызывают вопросы: безопасно ли посещать спа и спортивные клубы?

Департамент здоровья регулярно обращает внимание компаний и учреждений на возможность присутствия бактерий легионеллы в системе водоснабжения и на связанные с этим риски. Он также консультирует предприятия о мерах, которые необходимо предпринять, если заказанные исследования подтвердят наличие легионеллы.

Связан ли рост числа бактерий легионеллы с энергосбережением?

У Департамента здоровья нет оснований утверждать, что распространение бактерий 7легионеллы, обнаруженных в водопроводных трубах нескольких спа, обязательно связано с энергосбережением.

Это комбинация нескольких факторов, которые могут привести к распространению, но профилактические меры обязательно должны включать регулярную чистку душевых насадок и избегание застоя воды.

Легионеллы очень хорошо размножаются и распространяются при температуре воды 20-45°С, но могут долгое время находиться в более холодной воде (6-20°С) и более теплой воде (45-60°С), а также в стоячей воде. Поэтому в водопроводах их можно встретить достаточно часто, но в большинстве случаев их количество не превышает безопасной для здоровья нормы.

Вода в бассейне обычно хорошая, но проблемы возникают с идущей по трубам водой.

Что делает учреждение, если в его трубопроводе обнаружены бактерии легионеллы?

Если в учреждении обнаружена бактерия легионеллы, Департамент здоровья вносит следующие предложения:

проводить промывку водопроводных систем водой температурой не ниже 60 °С и термическую дезактивацию («термоудар») в течение не менее пяти минут при температуре 71-77 °С;

повторные контрольные осмотры проводят на следующий день после мытья и через 2-4 недели;

в дальнейшем не допускать застоя воды в трубопроводах, проводить регулярную механическую очистку трубопроводов;

если речь идет о предприятии по размещению и номера не используются в течение 2-3 дней и более, перед использованием номеров необходимо промыть системы водоснабжения;

поддерживать температуру холодной воды ниже 20°С и температуру горячей воды на уровне 55-60°С.