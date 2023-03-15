Департамент здоровья собрал наиболее часто задаваемые вопросы о бактериях легионеллы и поясняет, что посещать эстонские водные и банные центры по-прежнему безопасно, если следовать рекомендациям по предотвращению распространения бактерий.
Бактерии легионеллы вызывают вопросы: безопасно ли посещать спа и спортивные клубы?
Департамент здоровья продолжает выборочные проверки учреждений на основании полученных жалоб и берет пробы для выявления легионеллы, которые анализируются в инфекционной лаборатории Департамента здоровья.
Три самых важных факта
- Бактерии легионеллы не представляют угрозы для здорового человека
- Бактерии легионеллы не распространяются в воде бассейна
- Бактерии легионеллы не заражают легионеллезом, если человек проглотит зараженную воду
Что такое бактерии легионеллы и как часто они встречаются?
Бактерии легионеллы встречаются повсеместно – это обычные почвенные и водные бактерии, обитающие в природе. Бактерия становится проблемой для человека при попадании в технические системы домовладений и учреждений, в том числе в системы водоснабжения.
В искусственной среде бактерии легионеллы выявляются преимущественно в системах питьевого водоснабжения, кранах, душевых, фонтанах, кондиционерах, системах вентиляции и увлажнения воздуха.
Степень распространения бактерий легионеллы зависит от температуры воды в трубах, подвижности воды, материала труб, других микроорганизмов, обитающих в водопроводных трубах, и атмосферных осадков.
Предыдущие исследования Департамента здоровья показали, что легионелла присутствует почти в половине исследованных учреждений. Так, легионеллы довольно часто можно встретить в водопроводных трубах, но в основном их количество остается безопасным для человека.
Кто подвержен риску заражения бактериями легионеллы?
Заболевание, вызываемое бактериями, т. е. легионеллез, среди бактерий, обитающих в трубопроводах, вызывается только Legionella pneumophila.
Риск для здоровья зависит от того, какие виды и штаммы присутствуют в водной системе и в каком количестве.
Безопасное для человека количество бактерий Legionella указано в новой директиве 2020/2184 Европейского парламента и Совета, которая касается качества бытовой воды. В этой директиве указано количество бактерий, которое может присутствовать в одном литре воды в качестве параметра оценки риска для систем распределения в точке потребления – <1000 pmü/1л, т.е. менее 1000 гнездообразующих единиц. Если этот стандартный уровень превышен, учреждение должно принять соответствующие меры для уничтожения бактерий. В некоторых медицинских учреждениях (например, в учреждении, проводящем процедуру диализа) количество допустимых бактерий установлено равным нулю.
К счастью, бактерии легионеллы редко вызывают серьезные проблемы со здоровьем, но другие бактерии также распространяются во влажной среде. Например, рвота и диарея могут быть вызваны некоторыми другими бактериями и вирусами. Например, вирусы, вызывающие так называемый желудочный грипп, очень легко передаются от человека к человеку, при этом эти вирусы достаточно устойчивы к хлору.
Сама бактерия легионеллы не передается от человека к человеку, а заражение происходит при вдыхании капель воды (например, в душе).
Бактерии легионеллы не представляют угрозы для здорового человека.
К группе риска относятся
люди старше 50 лет;
при иммунодефиците;
при сахарном диабете;
при хронических заболеваниях легких и почек;
люди со злокачественными опухолями;
курильщики.
Инкубационный период при легионеллезе составляет от двух до 10 (в среднем от 5 до 6) дней. Симптомы включают лихорадку, головную боль, боль в животе и мышцах, недомогание, потерю аппетита, диарею и непродуктивный кашель. Развивается пневмония с затрудненным дыханием. Течение болезни может быть тяжелым и привести к летальному исходу примерно в 15 процентах случаев.
Как Департамент здоровья и учреждения следят за распространением легионеллы?
Как правило, Департамент здоровья инспектирует спа-центры один раз в год на основании прогноза опасности, а региональные отделения Департамента здоровья раз в год берут контрольные пробы. Наличие бактерий легионеллы в водопроводных трубах обычно исследуют, когда человек заболевает легионеллезом и хочет найти источник инфекции. Один из последних случаев заражения легионеллой был выявлен именно после того, как заболел пожилой пациент, что привело к проверке учреждения в ходе эпидемиологического исследования.
NB! В аквацентрах предъявляются строгие требования, особенно к воде бассейнов, а качество воды в водопроводной сети плавательных бассейнов должно соответствовать требованиям к питьевой воде.
Требования к качеству воды плавательных бассейнов, показатели качества, определяемые в воде плавательных бассейнов, и их пределы приведены в постановлении правительства Республики от 15 марта 2007 г. № 80 «Санитарные требования к плавательным бассейнам, плавательным бассейнам и водным центрам». В соответствии с требованиями владелец бассейна должен не реже одного раза в месяц брать пробы воды в бассейне, кроме того, он должен три раза в день на месте определять содержание свободного и связанного хлора, рН воды, температуру и прозрачность.
Наличие бактерии легионеллы не выявлятся при регулярном мониторинге, а регламент предусматривает, что вода в бассейне не должна содержать бактерии легионеллы.
Таким образом, постановление правительства не обязывает проверять качество воды в хозяйственно-бытовом водопроводе, при этом подаваемая вода бассейна должна соответствовать требованиям, установленным для питьевой воды (Постановление министра социальных дел от 24.09.2019 г. № 61. «Требования к качеству и контролю питьевой воды и методы анализа»).
Департамент здоровья регулярно обращает внимание компаний и учреждений на возможность присутствия бактерий легионеллы в системе водоснабжения и на связанные с этим риски. Он также консультирует предприятия о мерах, которые необходимо предпринять, если заказанные исследования подтвердят наличие легионеллы.
Связан ли рост числа бактерий легионеллы с энергосбережением?
У Департамента здоровья нет оснований утверждать, что распространение бактерий 7легионеллы, обнаруженных в водопроводных трубах нескольких спа, обязательно связано с энергосбережением.
Это комбинация нескольких факторов, которые могут привести к распространению, но профилактические меры обязательно должны включать регулярную чистку душевых насадок и избегание застоя воды.
Легионеллы очень хорошо размножаются и распространяются при температуре воды 20-45°С, но могут долгое время находиться в более холодной воде (6-20°С) и более теплой воде (45-60°С), а также в стоячей воде. Поэтому в водопроводах их можно встретить достаточно часто, но в большинстве случаев их количество не превышает безопасной для здоровья нормы.
Вода в бассейне обычно хорошая, но проблемы возникают с идущей по трубам водой.
Что делает учреждение, если в его трубопроводе обнаружены бактерии легионеллы?
Если в учреждении обнаружена бактерия легионеллы, Департамент здоровья вносит следующие предложения:
проводить промывку водопроводных систем водой температурой не ниже 60 °С и термическую дезактивацию («термоудар») в течение не менее пяти минут при температуре 71-77 °С;
повторные контрольные осмотры проводят на следующий день после мытья и через 2-4 недели;
в дальнейшем не допускать застоя воды в трубопроводах, проводить регулярную механическую очистку трубопроводов;
если речь идет о предприятии по размещению и номера не используются в течение 2-3 дней и более, перед использованием номеров необходимо промыть системы водоснабжения;
поддерживать температуру холодной воды ниже 20°С и температуру горячей воды на уровне 55-60°С.
В отдельных случаях может потребоваться промывка трубопроводов хлорированной водой, т. е. хлорный удар, с повышением температуры в бойлерах и дополнительной очисткой всевозможных мест.
В большинстве случаев вышеперечисленные методы эффективны, действуют быстро и позволяют уничтожить бактерии.
Меры, применяемые в конкретном учреждении, зависят от количества обнаруженных бактерий и, например, от возможности изоляции части трубопровода с загрязненной водой от остальной части системы до очистки трубопровода. Так, в случае некоторых учреждений Департамент здоровья может ограничиться рекомендацией закрыть душевую или ее часть, в то время как в случае других учреждений работа должна быть приостановлена на время уборки.
Временное закрытие объекта всегда является последней или крайней мерой, которая применяется, когда другие методы не могут быть использованы для предотвращения контакта с загрязненной водой.
Представляет ли бактерия легионеллы опасность для меня в моем доме?
Поскольку бактерия легионеллы распространяется независимо от того, учреждение это или домохозяйство, ее можно встретить где угодно. Поэтому в жилых домах также необходимо пустить по трубам горячую воду, особенно после длительного отсутствия. Каковы дальнейшие шаги Департамента здоровья? Будут ли проверены все водные и банные центры и спортивные клубы?
В Департамент здоровья поступило несколько жалоб от клиентов водных центров, банных центров и спортивных центров. Основные жалобы связаны с тем, что у посетителей после посещения учреждения появились симптомы, похожие на легионеллез.
На данный момент Департамент здоровья взял пробы в водных и банных центрах и спортивных клубах Таллинна, а также у других поставщиков услуг на юге страны. Сами водные центры и плавательные бассейны также проявили интерес к взятию проб для определения легионеллы и обратились за советом относительно наличия легионеллы и мер, которые необходимо принять в случае необходимости.
Департамент здравоохранения обязательно проведет сводный анализ риска распространения бактерий легионеллы и сообщит о нем спа- и банным центрам, а также другим учреждениям, клиенты которых контактируют с водопроводной водой.
Это не исключительная ситуация, и, как правило, в водных центрах, спортивных клубах и других учреждениях установлены внутренние требования, соблюдая которые можно контролировать рост бактерий.