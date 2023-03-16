За неделю скончались три человека с коронавирусом

Интенсивность заболеваемости ОРВИ можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 как обширное, сообщил Департамент здоровья.

По данным мониторинга, 62,9 процента проб дали позитивный результат на гриппоподобные вирусы. Доля вируса гриппа А существенно сократилась и составляет 2,9 процента, выросла доля вируса гриппа B и риновируса - по 14,3 процента. Доля метапневмовируса человека и респираторно-синциатиального вируса составляет по 5,7 процента всех позитивных проб. Заболеваемость гриппом снижается.

Циркулируют три подтипа вируса гриппа: подтипы вируса гриппа A - A(H3N2) и A(H1N1)pdm2009 - и подтип вируса гриппа B Victoria. Лабораторно подтверждены 87 вирусов гриппа, из них 33 вирусы гриппа A и 54 вирусы гриппа B.

По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), за 10-ю неделю из-за гриппа госпитализировано 14 пациентов. Число госпитализированных из-за гриппа снижается.

Согласно окончательно валидированным данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в этом сезоне от гриппа скончались 53 человека в возрасте от 9 до 97 лет.

За неделю подтверждено 1253 случая COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей общее число зарегистрированных случаев заболевания сократилось на 4,2 процента. Заболеваемость в большинстве возрастных групп остается стабильной.

По состоянию на утро вторника был госпитализирован 131 пациент с COVID-19, в том числе 59 госпитализация требовалась из-за симптомов COVID-19. За неделю скончались три человека в возрасте от 76 до 92 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.