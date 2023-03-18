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Прием этой пищевой добавки обеспечивает надежную защиту от стресса

rus.postimees.ee
Прием этой пищевой добавки обеспечивает надежную защиту от стресса
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Artjazz via www.imago-images.de

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что суточная доза  пищевой добавки омега-3 может помочь замедлить старение, подавить воспаление и повысить иммунитет во время и после стрессовых событий, сообщает Medical Xpress.

Исследование, проведенное в Университете штата Огайо, показало, что ежедневный прием пищевых добавок, содержащих 2,5 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3, лучше всего помогают организму противостоять вредному воздействию стресса.

По сравнению с группой плацебо, у участников, принимавших добавки омега-3, производилось меньше гормона стресса или кортизола.

Добавки способствовали тому, что исследователи называют устойчивостью к стрессу: уменьшению вреда во время стресса и стойкой противовоспалительной активности после острого стресса. Потенциальные омолаживающие эффекты привлекли особенное внимание, поскольку они проявлялись как у здоровых людей, так и у людей с избыточным весом и людей среднего возраста.

По словам ведущего автора исследования и клинического психолога Аннелиз Мэдисон, результаты показывают, что прием пищевых добавок омега-3 – это простое решение, которое может сделать каждый, чтобы лучше справляться со стрессом.

138 участников исследования в возрасте от 40 до 85 лет каждый день принимали либо 2,5 грамма (доза омега-3, намного превышающая ежедневное потребление большинства американцев), 1,25 грамма добавки омега-3, либо плацебо, содержащее смесь масла. После четырех месяцев приема добавок они прошли 20-минутный тест.

Результаты показали, что группа, принимавшая доху в 2,5 грамма лучше всего справилась со стрессом по сравнению с другими группами. В группе с более высокой дозой уровень кортизола снизился на 19%, а противовоспалительного белка — на 33%.

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