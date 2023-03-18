Прием этой пищевой добавки обеспечивает надежную защиту от стресса

Исследование, проведенное в Университете штата Огайо, показало, что ежедневный прием пищевых добавок, содержащих 2,5 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3, лучше всего помогают организму противостоять вредному воздействию стресса.

По сравнению с группой плацебо, у участников, принимавших добавки омега-3, производилось меньше гормона стресса или кортизола.

Добавки способствовали тому, что исследователи называют устойчивостью к стрессу: уменьшению вреда во время стресса и стойкой противовоспалительной активности после острого стресса. Потенциальные омолаживающие эффекты привлекли особенное внимание, поскольку они проявлялись как у здоровых людей, так и у людей с избыточным весом и людей среднего возраста.

По словам ведущего автора исследования и клинического психолога Аннелиз Мэдисон, результаты показывают, что прием пищевых добавок омега-3 – это простое решение, которое может сделать каждый, чтобы лучше справляться со стрессом.

138 участников исследования в возрасте от 40 до 85 лет каждый день принимали либо 2,5 грамма (доза омега-3, намного превышающая ежедневное потребление большинства американцев), 1,25 грамма добавки омега-3, либо плацебо, содержащее смесь масла. После четырех месяцев приема добавок они прошли 20-минутный тест.