Центр крови региональнной больницы в сотрудничестве с управой Пирита организует в понедельник с 15 до 18 часов день донора.
В Пирита состоится день донора
В Пирита состоится день донора
Сдать кровь могут все здоровые и отдохнувшие люди в возрасте от 18 до 60 лет с массой тела выше 50 кг. Додня сдачи ив день сдачи крови следует пить много сока или воды и есть нежирную пищу. Перед сдачей крови ужно поесть. Самое подходящее время для сдачи крови — два-три часа после еды.
Для сдачи крови при себе нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также донорское удостоверение (маленькая красная карточка), которое выдается донору при третьей сдаче крови.
Кровь можно сдать в залеуправы Пирит по адресу Клоостри теэ, 6. Требуется предварительная регистрация на сайте центра крови.
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