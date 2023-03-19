В Пирита состоится день донора

Сдать кровь могут все здоровые и отдохнувшие люди в возрасте от 18 до 60 лет с массой тела выше 50 кг. Додня сдачи ив день сдачи крови следует пить много сока или воды и есть нежирную пищу. Перед сдачей крови ужно поесть. Самое подходящее время для сдачи крови — два-три часа после еды.