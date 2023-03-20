В Эстонии началась инфонеделя профилактики отравлений

«В период недели профилактики отравлений мы обращаем внимание людей на частые причины отравлений и даем советы, как их избежать. Мы также напоминаем всем, что в случае отравления или подозрения на него можно смело звонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662. В большинстве случаев при отравлении растениями достаточно домашнего лечения, для этого нужно следовать советам специалиста инфолинии. В настоящее время среди людей распространились различные мифы относительно отравления теми весенними цветами, с которыми на самом деле не связана реальная опасность. Позвонив на инфолинию по вопросам отравлений, люди могут выяснить наличие реальной опасности или избавиться от ненужного страха, и благодаря этому все меньше людей должны обращаться с этими проблемами в больницу», - объяснила Маре Одер.

Всего в 2022 году на инфолинию по вопросам отравлений поступило почти 4 000 звонков, что немного больше, чем в предыдущем году. В то же время значительно сократилось число обращений в больницы или к семейным врачам, связанных со случаями отравления. Неделя профилактики отравлений проводится в Эстонии с 2019 года и за это время было предупреждены госпитализации для тысяч людей.

«Вы можете смело звонить в нашу телефонную службу, если случилось любое отравление или в случае подозрения на него. На телефон инфолинии можно звонить по поводу отравления любыми отравляющими веществами - например, домашними химикатами; пестицидами и удобрениями; средствами защиты от насекомых и грызунов; косметикой и натуральными продуктами; лекарствами, наркотиками; грибами, растениями, ягодами; ядами ядовитых животных; ядовитыми газами; алкоголем или в случае отравлений, возникших во время путешествия», - пояснила важность обращения на инфолинию Маре Одер.

В Эстонии работает круглосуточная инфолиния по вопросам отравлений 16662, звонки на которую анонимны и оплачиваются по цене местного звонка (при звонке из-за рубежа: +372 794 3794). Номер телефона стоит сохранить в телефоне, чтобы его можно было быстро найти в случае необходимости.