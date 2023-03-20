Ставшая уже традиционной Неделя предотвращения отравлений, которая начинается в Эстонии 20 марта, в этом году фокусируется на профилактике случаев отравлений из-за растений.
В Эстонии началась инфонеделя профилактики отравлений
Все отравления можно предотвратить, и помощь по этим вопросам можно получить у специалистов Информационного центра по вопросам отравлений. В течение недели профилактики они поделятся рекомендациями о том, как можно избежать отравлений и как правильно оказывать первую помощь.
«Для Информационного центра по вопросам отравлений начало весны сопровождается ростом числа случаев отравления растениями, так как в этот сезон многие люди бросаются собирать первые свежие побеги и листья для употребления в пищу. К сожалению, побеги и листья разных растений бывают очень похожи и этим сбивают людей с толку, и поэтому случается, что растения, которые на самом деле не пригодны в пищу, по ошибке попадают на стол. Если говорить о комнатных растениях, то несчастные случаи из-за неосторожного обращения или невнимательности, к сожалению, фиксируются круглый год», - сообщила BNS руководитель Информационного центра по вопросам отравлениям Департамента здоровья Маре Одер.
Статистические данные инфолинии по вопросам отравлений показывают, что большинство случаев отравлений растениями связано с ландышем, борщевиком, тисом и замиокулькасом. Осенью в консультациях чаще нуждаются люди, проглотившие ягоды вороньего глаза и ландыша.
Отравления растениями чаще всего случаются с детьми в возрасте 1–4 лет. «Для маленьких детей проба на вкус является одним из способов познания мира, поэтому они пробуют надкусывать все комнатные растения, которые находятся в пределах их досягаемости, а также растения, цветы и ягоды, которые растут в саду. Отправляясь с ребенком в сад или на природу, важно объяснить ему, что нельзя брать в рот растения и ягоды, пока он не спросит у родителя, разрешено ли это, и не получит точный ответ, что они съедобны», - пояснила Маре Одер.
«В период недели профилактики отравлений мы обращаем внимание людей на частые причины отравлений и даем советы, как их избежать. Мы также напоминаем всем, что в случае отравления или подозрения на него можно смело звонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662. В большинстве случаев при отравлении растениями достаточно домашнего лечения, для этого нужно следовать советам специалиста инфолинии. В настоящее время среди людей распространились различные мифы относительно отравления теми весенними цветами, с которыми на самом деле не связана реальная опасность. Позвонив на инфолинию по вопросам отравлений, люди могут выяснить наличие реальной опасности или избавиться от ненужного страха, и благодаря этому все меньше людей должны обращаться с этими проблемами в больницу», - объяснила Маре Одер.
Всего в 2022 году на инфолинию по вопросам отравлений поступило почти 4 000 звонков, что немного больше, чем в предыдущем году. В то же время значительно сократилось число обращений в больницы или к семейным врачам, связанных со случаями отравления. Неделя профилактики отравлений проводится в Эстонии с 2019 года и за это время было предупреждены госпитализации для тысяч людей.
«Вы можете смело звонить в нашу телефонную службу, если случилось любое отравление или в случае подозрения на него. На телефон инфолинии можно звонить по поводу отравления любыми отравляющими веществами - например, домашними химикатами; пестицидами и удобрениями; средствами защиты от насекомых и грызунов; косметикой и натуральными продуктами; лекарствами, наркотиками; грибами, растениями, ягодами; ядами ядовитых животных; ядовитыми газами; алкоголем или в случае отравлений, возникших во время путешествия», - пояснила важность обращения на инфолинию Маре Одер.
В Эстонии работает круглосуточная инфолиния по вопросам отравлений 16662, звонки на которую анонимны и оплачиваются по цене местного звонка (при звонке из-за рубежа: +372 794 3794). Номер телефона стоит сохранить в телефоне, чтобы его можно было быстро найти в случае необходимости.
Инфонеделя профилактики отравлений проводится каждый год во время третьей недели марта. Таким образом отмечается начало работы первых в мире токсикологических центров в Европе и Америке в середине прошлого века. Эстонский информационный центр по вопросам отравлений в этом году отмечает 15-летие своей работы.