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Появились новые рекомендации по вакцинации от коронавируса

rus.postimees.ee
Появились новые рекомендации по вакцинации от коронавируса
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Marko Saarm

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике при Министерстве социальных дел обновила рекомендации по вакцинации против COVID-19. Детей и подростков рекомендуется прививать от COVID-19 только в том случае, если они входят в группу риска, а интервал между ревакцинациями бустерной дозой стандартизирован до шести месяцев для всех целевых групп. Третья бустерная доза рекомендуется всем людям старше 80 лет, а также всем лицам в возрасте 18-79 лет, относящимся к группе риска.

По словам члена экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейного врача доктора Марье Оона, рекомендации по вакцинации против COVID-19 необходимо обновить, поскольку заболевание COVID-19 стабилизировалось и новых, более опасных и быстро распространяющихся штаммов, не появилось.

«На сегодняшний день многие жители Эстонии переболели COVID-19, а также прошли вакцинацию против COVID-19. Таким образом, можно предположить, что у многих людей выработался гибридный иммунитет, обеспечивающий защиту от тяжелого течения заболевания более чем на 90%. Поэтому мы ориентируемся на группы риска заболеваний и людей в возрасте от 60 лет, поскольку для них риск тяжелого течения болезни остается высоким, а их иммунная защита нуждается в регулярном улучшении. Это особенно касается людей старше 80 лет, которым также следует ревакцинироваться третьей дозой», - пояснила Оона.

Три четверти всех детей Эстонии старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, на таком же уровне в рамках первичного графика вакцинации находится охват взрослых. Охват хотя бы одной бустерной дозой людей в возрасте старше 18 лет составляет 45%. Среди людей в возрасте 60 лет и старше охват одной бустерной дозой составляет 61%, а второй бустерной дозой - около 20%.

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