Появились новые рекомендации по вакцинации от коронавируса

По словам члена экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейного врача доктора Марье Оона, рекомендации по вакцинации против COVID-19 необходимо обновить, поскольку заболевание COVID-19 стабилизировалось и новых, более опасных и быстро распространяющихся штаммов, не появилось.

«На сегодняшний день многие жители Эстонии переболели COVID-19, а также прошли вакцинацию против COVID-19. Таким образом, можно предположить, что у многих людей выработался гибридный иммунитет, обеспечивающий защиту от тяжелого течения заболевания более чем на 90%. Поэтому мы ориентируемся на группы риска заболеваний и людей в возрасте от 60 лет, поскольку для них риск тяжелого течения болезни остается высоким, а их иммунная защита нуждается в регулярном улучшении. Это особенно касается людей старше 80 лет, которым также следует ревакцинироваться третьей дозой», - пояснила Оона.