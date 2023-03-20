Более 50 000 человек нуждались в лечении рака в прошлом году

«В 2022 году Касса здоровья возместила 21 000 пациентам 29,7 млн ​​евро за льготные препараты, предназначенные для лечения злокачественных новообразований», - рассказала Марта Данилов, руководитель службы Департамента лекарственных средств и эксперт Кассы здоровья по лекарствам.

Рак предстательной железы - самый распространенный вид рака

По данным Кассы здоровья, в прошлом году наибольшее количество пациентов с диагнозом рак простаты (7 260 пациентов) и рак груди (почти 6 800). Касса здоровья заплатила больше всего за лечение рака молочной железы - 19 миллионов евро.

Самым дорогостоящим онкологическим диагнозом в прошлом году был миелоидный лейкоз, средняя стоимость лечения одного пациента составила €18 000 в год. В прошлом году с этим диагнозом было почти 400 пациентов.

Ранняя профилактика рака спасает жизни

Современные лекарства и услуги по лечению - это лишь одна важная часть лечения рака, финансируемого Кассой здоровья, дополняемая радиотерапией и поддерживающей терапией, консультированием и последующим наблюдением. Но важнее всего возможности ранней профилактики и диагностики рака, которые помогают снизить смертность от рака.

Участие в скрининге дает людям душевное спокойствие, поскольку регулярное обследование может предотвратить 40% случаев рака молочной железы, 60% случаев рака толстой кишки и до 80% случаев рака шейки матки. «Скрининг занимает несколько минут в день и может спасти жизнь человека, так как рак, выявленный на ранней стадии, излечим», - призвала Данилов принять участие в бесплатном скрининге.

Появились новые препараты