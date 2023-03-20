В 2022 году Касса здоровья оплатила лечение 51 000 человек со злокачественными опухолями. На операции, лечение и лекарства от рака было потрачено более €171 млн. Это на 13 млн евро больше, чем в предыдущем году.
Более 50 000 человек нуждались в лечении рака в прошлом году
«В 2022 году Касса здоровья возместила 21 000 пациентам 29,7 млн евро за льготные препараты, предназначенные для лечения злокачественных новообразований», - рассказала Марта Данилов, руководитель службы Департамента лекарственных средств и эксперт Кассы здоровья по лекарствам.
Рак предстательной железы - самый распространенный вид рака
По данным Кассы здоровья, в прошлом году наибольшее количество пациентов с диагнозом рак простаты (7 260 пациентов) и рак груди (почти 6 800). Касса здоровья заплатила больше всего за лечение рака молочной железы - 19 миллионов евро.
Самым дорогостоящим онкологическим диагнозом в прошлом году был миелоидный лейкоз, средняя стоимость лечения одного пациента составила €18 000 в год. В прошлом году с этим диагнозом было почти 400 пациентов.
Ранняя профилактика рака спасает жизни
Современные лекарства и услуги по лечению - это лишь одна важная часть лечения рака, финансируемого Кассой здоровья, дополняемая радиотерапией и поддерживающей терапией, консультированием и последующим наблюдением. Но важнее всего возможности ранней профилактики и диагностики рака, которые помогают снизить смертность от рака.
Участие в скрининге дает людям душевное спокойствие, поскольку регулярное обследование может предотвратить 40% случаев рака молочной железы, 60% случаев рака толстой кишки и до 80% случаев рака шейки матки. «Скрининг занимает несколько минут в день и может спасти жизнь человека, так как рак, выявленный на ранней стадии, излечим», - призвала Данилов принять участие в бесплатном скрининге.
Появились новые препараты
В прошлом году в список доступных лекарств было добавлено несколько новых препаратов от рака. Касса здоровья начала оплачивать новые лекарства для лечения рака простаты и лимфомы. Также были расширены возможности лечения лейкемии, множественной миеломы и рака молочной железы.
Например, даролутамид, активное вещество, используемое для лечения рака простаты, был добавлен в список лекарств, на которые распространяется льгота. По словам Данилов, этот препарат задерживает развитие метастазов, снижает риск смерти и хорошо переносится пациентами. В среднем 30 пациентов в год нуждаются в этом препарате.
С 2022 года Касса здоровья также будет финансировать ряд новых лекарств и услуг, необходимых для лечения таких раковых заболеваний, как меланома, рак легких, рак печени, рак головы и шеи и лейкемия.
«Например, в 2022 году в список новых методов лечения детей с острым лимфобластным лейкозом был добавлен препарат блинтатумомаб, который помогает обеспечить ремиссию заболевания, чтобы привести пациентов к трансплантации стволовых клеток», - сказала Данилов.
Помимо прочего, начато финансирование лечение азацитидином пациентов с миелоидным лейкозом, которые не могут пройти интенсивную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.
Одно из важных нововведений заключается в том, что с прошлого года Касса здоровья покрывает ниволумаб, препарат для лечения меланомы, который снижает риск рецидива и метастазирования. Это еще одно изменение, которого ждали врачи, а в лечении нуждаются по меньшей мере 55 пациентов.