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Легионеллезом заразились уже пять человек, начинается проверка воды в многоквартирных домах

Эйли Арула
, журналист
Легионеллезом заразились уже пять человек, начинается проверка воды в многоквартирных домах
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Душ. Иллюстративное фото
Душ. Иллюстративное фото Фото: Grigvovan/Shutterstock

По состоянию на среду пять человек в Тарту заразились легионеллезом - заболеванием, вызываемым легионеллой. Помимо водных центров, Департамент здоровья также проверяет дома зараженных. Положительный образец был обнаружен в многоквартирном доме в Аннелинне.

Руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт сообщила, что по состоянию на утро среды в Тарту легионеллезом заразились пять человек. Лухт объяснила, что один из зараженных вступил в контакт с возбудителем в водном центре. Четыре случая, очевидно, начались дома. Чтобы определить это, Департамент здоровья также возьмет образцы воды из домов зараженных.

Департамент здоровья обнаружил в многоквартирном доме на бульваре Сыпрузе, 8, больше бактерий легионеллы, чем разрешено. Несмотря на то, что в одной квартире был обнаружен положительный образец, а в водопроводе всего дома бактерия отсутствует, департамент рекомендует квартирному товариществу поднять температуру горячей воды в доме выше 60 градусов. Собственникам квартир департамент рекомендует открыть кран и пропустить воду две-три минуты, прежде чем ее использовать.

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