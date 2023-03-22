Легионеллезом заразились уже пять человек, начинается проверка воды в многоквартирных домах

Руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт сообщила, что по состоянию на утро среды в Тарту легионеллезом заразились пять человек. Лухт объяснила, что один из зараженных вступил в контакт с возбудителем в водном центре. Четыре случая, очевидно, начались дома. Чтобы определить это, Департамент здоровья также возьмет образцы воды из домов зараженных.