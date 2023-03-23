В Чувашии несколько человек заразились сибирской язвой после забоя зараженного быка. Еще у нескольких человек язву заподозрили в Подмосковье. Следственный комитет возбудил против хозяина животного уголовное дело, пишет Русская служба Би-би-си.
В России выявлена вспышка сибирской язвы. Что известно?
Вспышка сибирской язвы произошла на прошлой неделе в деревне Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии.
Как сообщило накануне местное управление СКР, один из жителей деревни забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели помогавший ему сосед, жена и еще один житель деревни.
В СКР заявляют, что хозяин быка не показывал животное ветеринару, а также не делал ему обязательные прививки, в том числе от сибирской язвы (вакцинацию от сибирской язвы рекомендуется проводить раз в год).
Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.
Мясо забитого быка мужчина продал. Как сообщал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев, поисками зараженного мяса занимаются органы внутренних дел.
16 марта в Старом Акташеве ввели карантин, а на следующий день на территории всего Цивильского муниципального округа объявили режим ЧС.
По информации главы республики, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступили 750 доз вакцины от сибирской язвы.
Госпитализации в Подмосковье
22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, который приехал из Чувашии.
Позже Минздрав уточнил, что в Подмосковье проходят лечение уже два человека с подозрением на сибирскую язву.
В четверг, 23 марта, в ведомстве сообщили, что предварительные анализы не подтверждают у госпитализированных диагноз.
По данным Telegram-каналов, один из 130 человек, контактировавших с зараженными в Чувашии, успел съездить в Москву и вернуться. По приезде в республику у него диагностировали сибирскую язву, писал канал Mash.
Что такое сибирская язва и как ей заражаются
Сибирская язва - заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis, относится к особо опасным инфекционным болезням.
У крупного рогатого скота болезнь проявляется высокой температурой, отказом от пищи, отеками шеи и головы, говорится в памятке Роспотребнадзора. Вспышки привязаны к очагам инфекции в почве, которая попадает туда от больных животных, трупов или в результате заноса спор дождевыми или талыми водами.
От человека к человеку заболевание не передается, источником заражения для человека всегда становится животное. От животных можно заразиться и воздушно-капельным путем, и через микротравмы на коже при уходе за животным или разделке туш, и при употреблении мяса больного животного в пищу.
У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме - она начинается с лихорадки, а затем на коже в месте проникновения микроба появляются язвы.
Реже болезнь может протекать в легочной или кишечной форме. В первом случае симптомами будут боли в груди, одышка и пневмония, во втором - понос и рвота.
Для диагностики сибирской язвы проводят лабораторные исследования. Болезнь успешно лечится антибиотиками, но только в условиях стационара, напоминает Роспотребнадзор.