В России выявлена вспышка сибирской язвы. Что известно?

Вспышка сибирской язвы произошла на прошлой неделе в деревне Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии.

Как сообщило накануне местное управление СКР, один из жителей деревни забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели помогавший ему сосед, жена и еще один житель деревни.

В СКР заявляют, что хозяин быка не показывал животное ветеринару, а также не делал ему обязательные прививки, в том числе от сибирской язвы (вакцинацию от сибирской язвы рекомендуется проводить раз в год).

Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.

Мясо забитого быка мужчина продал. Как сообщал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев, поисками зараженного мяса занимаются органы внутренних дел.

16 марта в Старом Акташеве ввели карантин, а на следующий день на территории всего Цивильского муниципального округа объявили режим ЧС.

По информации главы республики, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступили 750 доз вакцины от сибирской язвы.

Госпитализации в Подмосковье

22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, который приехал из Чувашии.