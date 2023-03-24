За неделю от коронавируса скончались восемь человек

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 – как обширное.

По данным сентинельного мониторинга, 58,8% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доля вирусов гриппа В повысилась и составляет 29,4%. Доля вируса SARS-CoV-2 составляет 17,6%, доля риновирусов – 11,8% от всех положительных сентинельных проб.

В лаборатории были подтверждены 90 случаев заболевания гриппом, в том числе 21 – вирусом гриппа А и 69 – гриппа В. Подробнее определили 10 случаев вируса гриппа А и 11 – вируса гриппа В. Циркулируют три подтипа вируса гриппа: подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm2009, и подтип В Victoria. Доминирует подтип вируса гриппа Victoria.

Снижение числа заражений гриппом замедлилось. Заболеваемость среди маленьких детей выросла на 22,4%, в других возрастных группах заболеваемость сохраняется на стабильном уровне.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа в госпитализации нуждались 28 пациентов. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 1129 человек. 69,4% из них были старше 50 лет. Число госпитализированных медленно снижается.

Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончались 54 человека в возрасте от 9 до 97 лет.

В течение недели были подтверждены 1494 случая COVID-19. По сравнению с минувшей неделей общее число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 19,2%. Добавились два новых зарегистрированных очага COVID-19 в учреждениях попечения, а число обнаруженных в них зараженных по сравнению с минувшей неделей повысилось.

По состоянию на утро вторника в больницах находились 149 пациентов с COVID-19, 55 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического COVID-19. На протяжении недели скончались восемь человек в возрасте 60–94 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.