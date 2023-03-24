На 11-й неделе года острыми респираторными заболеваниями заразились 3062 человека, 34,1% от всех заболевших составили дети. Всего были зарегистрированы 205 случаев заболевания гриппом. Случаев COVID-19 добавилось 1494.
За неделю от коронавируса скончались восемь человек
Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 – как обширное.
По данным сентинельного мониторинга, 58,8% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доля вирусов гриппа В повысилась и составляет 29,4%. Доля вируса SARS-CoV-2 составляет 17,6%, доля риновирусов – 11,8% от всех положительных сентинельных проб.
В лаборатории были подтверждены 90 случаев заболевания гриппом, в том числе 21 – вирусом гриппа А и 69 – гриппа В. Подробнее определили 10 случаев вируса гриппа А и 11 – вируса гриппа В. Циркулируют три подтипа вируса гриппа: подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm2009, и подтип В Victoria. Доминирует подтип вируса гриппа Victoria.
Снижение числа заражений гриппом замедлилось. Заболеваемость среди маленьких детей выросла на 22,4%, в других возрастных группах заболеваемость сохраняется на стабильном уровне.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа в госпитализации нуждались 28 пациентов. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 1129 человек. 69,4% из них были старше 50 лет. Число госпитализированных медленно снижается.
Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончались 54 человека в возрасте от 9 до 97 лет.
В течение недели были подтверждены 1494 случая COVID-19. По сравнению с минувшей неделей общее число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 19,2%. Добавились два новых зарегистрированных очага COVID-19 в учреждениях попечения, а число обнаруженных в них зараженных по сравнению с минувшей неделей повысилось.
По состоянию на утро вторника в больницах находились 149 пациентов с COVID-19, 55 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического COVID-19. На протяжении недели скончались восемь человек в возрасте 60–94 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике обновила рекомендации по вакцинации против COVID-19 на весенне-летний период. Рекомендации в краткой и упрощенной форме доступны здесь.