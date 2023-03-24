В прошлом году Фонд помощи больным раком собрал более 3,5 млн евро пожертвований

В общей сложности совет Фонда, состоящий из лучших онкологов Эстонии, одобрил 284 заявки на гранты от почти 200 нуждающихся. Самым дорогим оказалось лечение меланомы глаза дирижера Янне Фридолин, которое обходится почти в 50 000 евро в месяц: фонд уже почти год поддерживает музыкального педагога, и эффективное лечение продолжается.

«Наша благодарность безгранична, наша радость неописуема. Даже в разгар серьезных кризисов миссия Фонда продолжалась при мощной поддержке жителей Эстонии, и все нуждающиеся из нашей целевой группы получали своевременное, спасающее жизнь и дающее надежду лечение. Еще ни один человек не остался за дверью Фонда из-за отсутствия денег - и так происходит уже девять лет подряд», - говорит Тойво Тенавсуу, директор Фонд помощи больным раком «Подаренная жизнь».

В 2022 году доходы Фонда выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом. Только за один рождественский месяц, декабрь, фонд пополнился более чем на 712 000 евро. На конец года Фонд помощи больным раком насчитывал почти 8 000 постоянных доноров.

Средняя ежемесячная сумма на одного бенефициара в 2022 году составила почти 5 000 евро. Самому молодому получателю помощи было 19 лет, а самому пожилому - 88 лет. Половина получателей помощи была моложе 60 лет. Среди получателей помощи мужчин немного больше, чем женщин.

Доля эксплуатационных расходов Фонда помощи больным раком в прошлом году снизилась: в 2022 году на функционирование Фонда было потрачено 3,9% доходов. Это означает, что более 96% всех пожертвований пошли непосредственно на оплату счетов за лечение.