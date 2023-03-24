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В прошлом году Фонд помощи больным раком собрал более 3,5 млн евро пожертвований

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В прошлом году Фонд помощи больным раком собрал более 3,5 млн евро пожертвований
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Урна для сбора пожертвований Фонда помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь»).
Урна для сбора пожертвований Фонда помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь»). Фото: Eero Vabamägi

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь»), которому недавно исполнилось девять лет, собрал в прошлом году более 3,5 млн евро пожертвований и профинансировал лечение людей в Эстонии на сумму 3,6 млн евро. Ни один нуждающийся не остался без внимания.

В общей сложности совет Фонда, состоящий из лучших онкологов Эстонии, одобрил 284 заявки на гранты от почти 200 нуждающихся. Самым дорогим оказалось лечение меланомы глаза дирижера Янне Фридолин, которое обходится почти в 50 000 евро в месяц: фонд уже почти год поддерживает музыкального педагога, и эффективное лечение продолжается.

«Наша благодарность безгранична, наша радость неописуема. Даже в разгар серьезных кризисов миссия Фонда продолжалась при мощной поддержке жителей Эстонии, и все нуждающиеся из нашей целевой группы получали своевременное, спасающее жизнь и дающее надежду лечение. Еще ни один человек не остался за дверью Фонда из-за отсутствия денег - и так происходит уже девять лет подряд», - говорит Тойво Тенавсуу, директор Фонд помощи больным раком «Подаренная жизнь».

В 2022 году доходы Фонда выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом. Только за один рождественский месяц, декабрь, фонд пополнился более чем на 712 000 евро. На конец года Фонд помощи больным раком насчитывал почти 8 000 постоянных доноров.

Средняя ежемесячная сумма на одного бенефициара в 2022 году составила почти 5 000 евро. Самому молодому получателю помощи было 19 лет, а самому пожилому - 88 лет. Половина получателей помощи была моложе 60 лет. Среди получателей помощи мужчин немного больше, чем женщин.

Доля эксплуатационных расходов Фонда помощи больным раком в прошлом году снизилась: в 2022 году на функционирование Фонда было потрачено 3,9% доходов. Это означает, что более 96% всех пожертвований пошли непосредственно на оплату счетов за лечение.

В прошлом году у Фонда было около 200 волонтеров, которые собирали пожертвования на более чем 1 000 различных мероприятий или в торговых центрах.

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