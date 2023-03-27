В Латвии стремительно распространяется туберкулез

В Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей распространенности туберкулеза в ЕС, и во многом это связано с состоянием здравоохранения. Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 затронула сферу лечения туберкулеза во всех странах, что подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения.

Заболеваемость выросла везде, но в Латвии на раннее выявление туберкулеза существенно влияет доступность услуг здравоохранения в целом.

«Мы в туберкулезной больнице, разумеется, чувствовали, что в годы эпидемии Covid-19, например в 2021 году, пациентов было меньше, а в прошлом году наблюдался наплыв», – рассказывает Андра Цируле, главный врач Центра туберкулеза и болезней легких Рижской Восточной больницы.

По ее словам, часто пациенты поступают в больницу с другими заболеваниями, а рентген выявляет тяжелую, запущенную форму туберкулеза.