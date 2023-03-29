Исследование ⟩ Именно столько шагов надо делать, чтобы снизить риск ранней смерти

Хотя известно, что регулярные физические упражнения снижают риск смертности, в исследовании рассматривалась польза здоровью от интенсивной ходьбы лишь несколько дней в неделю.

Для исследования ученые из Киотского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали данные 3100 взрослых американцев. Ученые использовали ежедневный подсчет шагов участников в 2005 и 2006 годах и изучили данные об их смертности через 10 лет.

Они обнаружили, что у тех, кто проходил 8000 шагов или более один или два дня в неделю, вероятность умереть в течение десятилетнего периода была на 14,9% ниже, чем у тех, кто никогда не достигал этой отметки.

Для тех, кто проходил 8000 шагов и более от трех до семи дней в неделю, риск смертности был еще ниже - 16,5%.

Польза для здоровья от ходьбы 8000 шагов или более оказалась выше для участников в возрасте 65 лет и более.

«Количество дней в неделю, когда человек делает 8000 и более шагов, связано с более низким риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний», - говорят исследователи.