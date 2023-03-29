Поисковик времени приема поможет вам попасть к врачу

Если предложенное время приема подходит, его можно подтвердить в течение 24 часов либо в дигитальной регистратуре, либо по электронной почте, либо ответив на полученное СМС сообщением «подходит». Если же предложенное время не подходит, от него можно отказаться по тем же каналам и дождаться следующего предложения.

К каким врачам-специалистам вы можете записаться на прием с помощью поисковика времени?

К пилотному проекту поисковика времени присоединилось почти 20 договорных партнеров, или две трети медицинских учреждений Эстонии. На сегодняшний день через поисковик можно найти услуги не всех медицинских учреждений, так как решение все еще находится в стадии тестирования.

В настоящее время доступен поиск времени визита к гинекологу, эндокринологу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, медсестре по психическому здоровью и нескольким другим специалистам, всего предлагается более пятидесяти медицинских услуг по более чем десяти специальностям.

Как часто использовалось это решение в 2022 году и каковы были отзывы?

С весны прошлого года, когда был запущен поисковик времени, им воспользовалось несколько тысяч человек, в основном в Харьюмаа и Тартумаа. В то же время, интерес мог бы быть и больше.