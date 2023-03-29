Запись на прием к врачу-специалисту иногда может быть непростой задачей. Если оказалось, что подходящее время приема трудно найти с первого раза, приходится повторять поиск снова. Здесь приходит на помощь «поисковик времени», берущий на себя анализ свободного времени в дигитальной регистратуре.
Поисковик времени приема поможет вам попасть к врачу
Гейтрин Янсен, руководитель проектов отдела развития Больничной кассы, рассказала, как работает поисковик времени и какую пользу от него могут получить пациенты.
Почему и когда возникла потребность в поисковике времени?
Идея поисковика времени родилась в 2020 году в рамках инновационной программы государственного сектора и основывалась на отзывах пользователей информационных систем здравоохранения. Помимо Министерства социальных дел, Больничной кассы и Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), в течение двух лет в разработке нового решения участвовали центры семейной медицины, больницы, ассоциации врачей-специалистов и представители пациентов. Существенный вклад в развитие идеи внесла фирма-разработчик системы Kodality OÜ.
Пилотный проект поисковика времени стартовал в марте 2022 года, когда Больничная касса и TEHIK решили протестировать поисковик времени вместе с некоторыми медицинскими учреждениями и службами, чтобы проанализировать эффективность нового инфотехнологического решения и выявить возможные проблемные места.
Какие возможности предлагает поисковик времени?
Идея поисковика времени состоит в том, чтобы экономить время людей, которые для бронирования визита к врачу каждый день должны искать и проверять наличие свободного времени приема в дигитальной регистратуре. Благодаря поисковику времени больше не нужно беспокоиться о поиске и записи на прием.
Если человеку не удается сразу найти подходящее время приема в дигитальной регистратуре, у него теперь есть возможность добавить свои предпочтения времени приема в поисковик времени и поставить себя в список ожидания. Если автоматизированное решение найдет подходящее время для визита, человек будет уведомлен об этом посредством СМС-сообщения и по электронной почте.
Если предложенное время приема подходит, его можно подтвердить в течение 24 часов либо в дигитальной регистратуре, либо по электронной почте, либо ответив на полученное СМС сообщением «подходит». Если же предложенное время не подходит, от него можно отказаться по тем же каналам и дождаться следующего предложения.
К каким врачам-специалистам вы можете записаться на прием с помощью поисковика времени?
К пилотному проекту поисковика времени присоединилось почти 20 договорных партнеров, или две трети медицинских учреждений Эстонии. На сегодняшний день через поисковик можно найти услуги не всех медицинских учреждений, так как решение все еще находится в стадии тестирования.
В настоящее время доступен поиск времени визита к гинекологу, эндокринологу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, медсестре по психическому здоровью и нескольким другим специалистам, всего предлагается более пятидесяти медицинских услуг по более чем десяти специальностям.
Как часто использовалось это решение в 2022 году и каковы были отзывы?
С весны прошлого года, когда был запущен поисковик времени, им воспользовалось несколько тысяч человек, в основном в Харьюмаа и Тартумаа. В то же время, интерес мог бы быть и больше.
По состоянию на январь 2023 года через поисковик времени было забронировано почти 2000 визитов. Самой популярной специальностью для бронирований была дерматовенерология – было забронировано 1258 визитов к данным врачам-специалистам. Следующими по популярности являются приемы у кардиолога и ортопеда. К сожалению, мы видим, что довольно велико количество отмен визитов, предлагаемых поисковиком времени или случаев, когда человек не подтверждает подходящее время приема в течение 24 часов после получения предложения. В прошлом году истек срок действия более 8000 бронирований и было зафиксировано почти 3000 отмен.
Прошлой осенью мы хотели узнать, каково мнение пользователей о работе поисковика времени и попросили людей оставить отзыв. Согласно опросу, возможность записаться в очередь на лечение считали и необходимой, и заслуживающей похвалы инновацией. Некоторые пользователи сочли решение удобным в использовании – в частности, люди отмечали возможность удобного бронирования и отмены визита через СМС-сообщение. По словам пользователей, поисковик времени имеет большой выбор тех, кто оказывает медицинские услуги. Участники опроса указывали, что они сами не смогли бы найти все медицинские учреждения, где они могут получить необходимую им помощь.
При этом было отмечено, что переход пользователя в поисковик времени с сайта дигитальной регистратуры оказался неудобен. Также было указано, что решение должно позволять указывать свои предпочтения и удалять себя из списка ожидания при помощи СМС, если по какой-то причине вам больше не нужно обращаться к врачу. Отзывы показывают, что пользователи также хотели бы выбрать имя конкретного врача, к которому они желают забронировать время визита через поисковик времени. Если проблема со здоровьем не является критической, пациенты готовы ждать дольше, чтобы обратиться именно к тому врачу, которому они больше доверяют. Также люди часто хотят записаться на более раннее время приема, даже если время уже доступно и забронировано.
Благодаря информации об опыте и наблюдениях пользователей, мы можем постоянно улучшать новое инфотехнологическое решение для поиска времени. Например, в начале проекта поисковик времени работал таким образом, что если человек трижды отказывался от приема у врача, поисковик времени делал двухнедельный перерыв в поиске новых приемов. Людям такой долгий перерыв времени не понравился, и мы убрали это ограничение.
С какими проблемами вы столкнулись на пути разработки поисковика времени?
В течение года выяснились различные проблемные места. Например, люди не всегда понимают, как пользоваться решением, были и чисто инфотехнологические проблемы, а также людям трудно понять, как отвечать на СМС, отправленное им поисковиком времени. Так что в этом году у нас есть несколько тем, которые нужно доработать, но главное – сотрудничество и тестирование решения вместе с людьми, а также анализ статистики. Самое главное – предоставить людям услугу, которая действительно полезна для конечного пользователя.
На приемы каких специальностей вы планируете расширить решение поисковика времени?
В конце тестового периода, который продлится до конца марта этого года, мы тщательно проанализируем, насколько хорошо работает решение и какие области можно улучшить.
В случае хороших результатов пилотного проекта мы планируем постепенно расширять поисковик и для других специальностей и услуг по всей Эстонии. Когда решение будет распространено на все медицинские учреждения и услуги, то можно будет более точно проанализировать, по каким специальностям, в каком объеме и в какое время есть наибольший спрос на прием.
В этом году мы планируем проверить, может ли поисковик времени помочь пациентам с хроническими заболеваниями, которых регулярно вызывают к врачу. Врач может сам добавить пациента в лист ожидания, если он знает, что хочет снова увидеть пациента, скажем, через год.
Поисковик времени
- Войдите в дигитальную регистратуру.
- Нет подходящего времени визита к врачу?
- Добавьте себя в очередь на прием.
- Вам придет СМС-сообщение или электронное письмо с предложением времени визита.
- Ответьте на него в течение 24 часов.
- Можно идти на прием!