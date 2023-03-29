С апреля через Digilugu.ee можно будет перейти на новый портал, где посетитель сможет увидеть данные о рецептах, информацию о представленных Больничной кассе медицинских счетах, данные о вакцинации, цифровые направления и доступное время на прием к врачу, пишет Rus.ERR.
Портал Digilugu уйдет в историю. Что появится взамен?
Портал Digilugu уйдет в историю. Что появится взамен?
Если поначалу Digilugu и Terviseportaal будут совмещены, то осенью Digilugu уйдет в историю.
Руководитель отдела обслуживания Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) Пилле Кинк пояснила, что меняется концепция портала – если раньше это было место для просмотра данных, то в будущем через него можно будет информировать людей и давать рекомендации.
«На портале не будет рекламы и рекомендаций а-ля "ешьте меньше сахара и больше овощей", речь идет об уведомлениях, связанных с данными о здоровье и поддержанием здоровья. Например, человек может получить оповещение о приближающейся дате визита к врачу или о необходимости прохождения скринингового обследования», – сказала Кинк.
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