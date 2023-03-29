Портал Digilugu уйдет в историю. Что появится взамен?

Если поначалу Digilugu и Terviseportaal будут совмещены, то осенью Digilugu уйдет в историю.

Руководитель отдела обслуживания Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) Пилле Кинк пояснила, что меняется концепция портала – если раньше это было место для просмотра данных, то в будущем через него можно будет информировать людей и давать рекомендации.