Если мы будем продолжать в том же духе, в следующем году Касса здоровья может оказаться в минусе на сто миллионов евро. Поэтому один из серьезных вопросов в переговорах о формировании нового правительства – где взять дополнительные деньги на здравоохранение. Консультант Всемирного банка по вопросам здравоохранения Эстонии Тоомас Палу предлагает несколько вариантов.
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Эксперт: здравоохранению не хватает ста миллионов, надо ввести налог на сахар и забрать деньги у кого-нибудь еще
Эксперт: здравоохранению не хватает ста миллионов, надо ввести налог на сахар и забрать деньги у кого-нибудь еще
Отсутствие денег в медицине характерно не только для Эстонии. «Все начинается с клятвы Гиппократа, данной врачами - делать все возможное для пациента. Но с экономической точки зрения делать все возможное не получается», - говорит давний советник по вопросам здравоохранения Всемирного банка Тоомас Палу, который получил свое первое высшее образование на факультете медицины Тартуского университета.