Эксперт: здравоохранению не хватает ста миллионов, надо ввести налог на сахар и забрать деньги у кого-нибудь еще

Все чаще говорится об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах.

Если мы будем продолжать в том же духе, в следующем году Касса здоровья может оказаться в минусе на сто миллионов евро. Поэтому один из серьезных вопросов в переговорах о формировании нового правительства – где взять дополнительные деньги на здравоохранение. Консультант Всемирного банка по вопросам здравоохранения Эстонии Тоомас Палу предлагает несколько вариантов.