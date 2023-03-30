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Эксперт: здравоохранению не хватает ста миллионов, надо ввести налог на сахар и забрать деньги у кого-нибудь еще

Эксперт: здравоохранению не хватает ста миллионов, надо ввести налог на сахар и забрать деньги у кого-нибудь еще
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Все чаще говорится об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах.
Все чаще говорится об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах. Фото: Shutterstock

Если мы будем продолжать в том же духе, в следующем году Касса здоровья может оказаться в минусе на сто миллионов евро. Поэтому один из серьезных вопросов в переговорах о формировании нового правительства – где взять дополнительные деньги на здравоохранение. Консультант Всемирного банка по вопросам здравоохранения Эстонии Тоомас Палу предлагает несколько вариантов.

Отсутствие денег в медицине характерно не только для Эстонии. «Все начинается с клятвы Гиппократа, данной врачами - делать все возможное для пациента. Но с экономической точки зрения делать все возможное не получается», - говорит давний советник по вопросам здравоохранения Всемирного банка Тоомас Палу, который получил свое первое высшее образование на факультете медицины Тартуского университета.

Повышение уровня жизни неизбежно сопровождается тем, что ожидания людей в отношении здравоохранения растут. Кроме того, развитие науки постоянно приносит новые варианты лечения, которые зачастую дороже прежних. «Чем более развита страна, тем важнее роль здоровых людей в ней», - подчеркивает советник, развивший здравоохранение в различных частях мира, и добавляет, что поэтому лица, принимающие решения, все чаще говорят об инвестициях в здоровье, а не о медицинских расходах.

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