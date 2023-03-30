Производители вакцин переживают: их товары никто не хочет покупать

BioNTech и Moderna прогнозируют резкое снижение продаж, основной причиной называют отсутствие интереса к ревакцинации, пишет Financial Times.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, которая производит свою вакцину совместно с Pfizer, заявила, что ее доходы от вакцин против коронавируса упадут примерно до пяти миллиардов евро в 2023 году по сравнению с более чем 17 миллиардами евро в 2022 году и почти 19 миллиардами евро в 2021 году.

По данным Bloomberg, снижение оказалось намного хуже, чем ожидалось рынком: аналитики прогнозируют, что выручка компаний от вакцин в 2023 году составит всего 9 миллиардов евро.

Вакцина от Pfizer-BioNTech стала самой продаваемой вакциной в мире во время пандемии, и был расчет, что распространение новых штаммов вируса приведет к некоторому увеличению спроса и в этом году. Однако в настоящее время проводится все меньше и меньше первичных прививок, а спрос на третью или четвертую дозу вакцины значительно снизился.

Йенс Холштейн, финансовый директор BioNTech, сказал, что 2023 год может стать плохим для рынка вакцин, поскольку производители вакцин начали поднимать цены. «В то же время, спрос полностью не исчезнет, ​​потому что у нас еще много стран, правительства которых выполняют договоренности, подписанные во время пандемии», - сказал он.

Производитель вакцин Moderna также сообщил о падении доходов в этом году. Novavax, вышедшая на рынок позже конкурентов, заявила, что спрос на производимую ими вакцину практически полностью исчез. Цены на акции BioNTech и Moderna упали более чем в три раза по сравнению с максимумами 2021 года. А акции Novavax стоят всего пять процентов от их пиковой цены.

Исследование, опубликованное в октябре компанией Airfinity, в котором анализируется фармацевтический сектор, показало, что хотя производители вакцин начали поднимать цены, это не полностью компенсирует снижение спроса. Прогнозируется, что к этому году во всем мире может понадобиться 1,6 миллиарда доз вакцины от Covid. В 2022 году спрос составил три миллиарда, а в 2021 году - 5,7 миллиарда.