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Тест на самое распространенное венерическое заболевание станет быстрым и доступным

Вероятно, вы даже не слышали об этой инфекции
Александер Лаане
, журналист
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Trichomonas vaginalis под микроскопом.
Trichomonas vaginalis под микроскопом. Фото: WSU Insider

Быстрый и доступный диагностический тест, разработанный исследователем из Университета штата Вашингтон, может помочь обуздать одну из наиболее распространенных, но игнорируемых инфекций, передающихся половым путем.

Trichomonas vaginalis, или трихомониаз - более распространенная инфекция, чем хламидиоз, гонорея или триппер и не вызывает симптомов примерно у 70 процентов инфицированных. Но даже при отсутствии симптомов он вызывает повышенную восприимчивость к ВИЧ, рак простаты у мужчин и бесплодие, выкидыши и осложнения у женщин.

Симптомы трихомониаза у женщин: болезненное мочеиспускание, болезненность и припухлость половых органов, обильные и пахнущие желтоватые пенистые выделения, иногда могут быть с примесью крови. У трети женщин симптомы отсутствуют. У мужчин обычно нет симптомов инфекции, но они могут передавать инфекцию. Иногда инфекция также вызывает у мужчин боли при мочеиспускании, выделения и цистит.

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