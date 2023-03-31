Тест на самое распространенное венерическое заболевание станет быстрым и доступным

Trichomonas vaginalis, или трихомониаз - более распространенная инфекция, чем хламидиоз, гонорея или триппер и не вызывает симптомов примерно у 70 процентов инфицированных. Но даже при отсутствии симптомов он вызывает повышенную восприимчивость к ВИЧ, рак простаты у мужчин и бесплодие, выкидыши и осложнения у женщин.

Симптомы трихомониаза у женщин: болезненное мочеиспускание, болезненность и припухлость половых органов, обильные и пахнущие желтоватые пенистые выделения, иногда могут быть с примесью крови. У трети женщин симптомы отсутствуют. У мужчин обычно нет симптомов инфекции, но они могут передавать инфекцию. Иногда инфекция также вызывает у мужчин боли при мочеиспускании, выделения и цистит.