Тест на самое распространенное венерическое заболевание станет быстрым и доступным

Быстрый и доступный диагностический тест, разработанный исследователем из Университета штата Вашингтон, может помочь обуздать одну из наиболее распространенных, но игнорируемых инфекций, передающихся половым путем.
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Вероятно, вы даже не слышали об этой инфекции
Trichomonas vaginalis, или трихомониаз - более распространенная инфекция, чем хламидиоз, гонорея или триппер и не вызывает симптомов примерно у 70 процентов инфицированных. Но даже при отсутствии симптомов он вызывает повышенную восприимчивость к ВИЧ, рак простаты у мужчин и бесплодие, выкидыши и осложнения у женщин.