В Ида-Таллиннской центральной больнице дети смогут получить уникальное лечение

«Оптические устройства - это специальные контактные линзы и очки, но они недоступны в Эстонии. Глазные капли с атропином являются третьим средством и наиболее эффективным из нынешних методов. Исследования показали, что в результате лечения атропином дальнейшее развитие близорукости может замедлиться до 60 процентов», - сказала Палумаа.

Действие атропина на рост глаз было доказано еще в 2006 году, когда было обнаружено, что однопроцентные глазные капли атропина сдерживают удлинение глаза. «Однако при использовании глазных капель с такой высокой концентрацией атропина возникают побочные эффекты. У всех участников исследования развилась светобоязнь, и 17 процентов участников прекратили исследование из-за побочных эффектов. Вот почему в настоящее время для лечения близорукости используются глазные капли с низкой концентрацией, у которых меньше побочных эффектов», - сказала Палумаа.

«К сожалению, на европейском рынке нет глазных капель с атропином низкой концентрации, поэтому мы не могли предложить лечение раньше. Глазные капли с атропином низкой концентрации производятся в аптеках Европы. Как именно атропин замедляет рост глаза, до сих пор неизвестно, хотя в этой области есть несколько исследований», - сказала Палумаа.

«На данный момент мы включили в лечение детей в возрасте 5-12 лет. В случае лечения капли атропина закапывают в глаза один раз в сутки вечером. Капли расфасованы, чтобы каждый вечер с понедельника по пятницу ребенок и родитель брали одну упаковку и закапывали ее содержимое в глаз. Необязательно проводить процедуру в выходные дни, но мы рекомендуем ребенку находиться на улице не менее двух часов», - объяснила Палумаа.