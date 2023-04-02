В Ида-Таллиннской центральной больнице дети смогут получить уникальное лечение

Глазная клиника Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) первой в Эстонии начала предлагать детям с близорукостью лечение атропином.
По словам доктора глазной клиники Теэле Палумаа, цель лечения атропином - замедлить ухудшение зрения и дальнейшее развитие близорукости или миопии у детей. Развитие миопии чаще всего связано со слишком быстрым ростом глазного яблока, из-за чего удаленные предметы становятся размытыми. Близорукость возникает в детстве и стабилизируется в молодом возрасте.
По словам Палумаа, близорукость является серьезной проблемой в мире. «Распространенность близорукости увеличилась за последние десятилетия. В 2000 году в мире насчитывалось около 1,4 миллиарда человек с близорукостью. Если такая же тенденция роста сохранится, к 2050 году их число вырастет до пяти миллиардов, что составит 49,8 процента населения мира! Да, хотя близорукость обычно не вызывает проблем со здоровьем, кроме необходимости носить очки или контактные линзы, она является фактором риска ряда серьезных глазных заболеваний, которые, в свою очередь, могут привести к необратимой потере зрения или слепоте», - объяснила Палумаа.
Современные способы лечения можно разделить на три: фармакологические, оптические и изменения образа жизни. Самый доступный из них - последний. Исследования показали, что, увеличивая ежедневное время пребывания детей на свежем воздухе, можно замедлить развитие близорукости, а также полностью предотвратить ее возникновение. Для этого достаточно, чтобы ребенок ежедневно проводил на улице не менее двух часов, поэтому в Эстонии распространено так называемое правило 2-20-20: ребенок должен ежедневно проводить на улице не менее двух часов, а также смотреть в даль не менее 20 секунд каждые 20 минут.
«Оптические устройства - это специальные контактные линзы и очки, но они недоступны в Эстонии. Глазные капли с атропином являются третьим средством и наиболее эффективным из нынешних методов. Исследования показали, что в результате лечения атропином дальнейшее развитие близорукости может замедлиться до 60 процентов», - сказала Палумаа.
Действие атропина на рост глаз было доказано еще в 2006 году, когда было обнаружено, что однопроцентные глазные капли атропина сдерживают удлинение глаза. «Однако при использовании глазных капель с такой высокой концентрацией атропина возникают побочные эффекты. У всех участников исследования развилась светобоязнь, и 17 процентов участников прекратили исследование из-за побочных эффектов. Вот почему в настоящее время для лечения близорукости используются глазные капли с низкой концентрацией, у которых меньше побочных эффектов», - сказала Палумаа.
«К сожалению, на европейском рынке нет глазных капель с атропином низкой концентрации, поэтому мы не могли предложить лечение раньше. Глазные капли с атропином низкой концентрации производятся в аптеках Европы. Как именно атропин замедляет рост глаза, до сих пор неизвестно, хотя в этой области есть несколько исследований», - сказала Палумаа.
«На данный момент мы включили в лечение детей в возрасте 5-12 лет. В случае лечения капли атропина закапывают в глаза один раз в сутки вечером. Капли расфасованы, чтобы каждый вечер с понедельника по пятницу ребенок и родитель брали одну упаковку и закапывали ее содержимое в глаз. Необязательно проводить процедуру в выходные дни, но мы рекомендуем ребенку находиться на улице не менее двух часов», - объяснила Палумаа.
В разных странах применяются разные методы лечения атропином. У ITK есть утвержденное руководство по лечению атропином, которое в основном отслеживает практику лечения в Нидерландах, поскольку у них самый продолжительный опыт с этим лекарством. Голландцы также генетически похожи на жителей Эстонии.