Профсоюзы: с апреля вырастут зарплаты медработников

Людей, которые работают в сфере здравоохранения, объединяет одна общая черта. Будь то врачи, физиотерапевты, медсестры, психологи или другие специалисты, все они хотят помогать людям. Их цель – консультировать и лечить пациентов так, чтобы те понимали состояние своего здоровья и выполняли действия, рекомендованные для их выздоровления. Поэтому важно, чтобы новый коллективный договор в сфере здравоохранения вступил в силу с 1 апреля, отмечает Центральный союз профсоюзов Эстонии.
Президент Профсоюза работников здравоохранения Ульви Тасане рада, что в коллективном договоре, вступающем в силу с апреля, передача смены включена в учет рабочего времени. «Мы в Профсоюзе работников здравоохранения Эстонии надеемся, что цель ближайших лет – согласовать с работодателями и Больничной кассой норму рабочей нагрузки, основанную на фактической рабочей нагрузке медестер, что придаст им уверенность и знание того, что их работа сохраняет здоровье и ценится в обществе», – сказала Тасане.
Качество жизни во многом зависит от рабочей среды. Подходящая рабочая нагрузка поддерживает нашу работоспособность и сохраняет наше здоровье, а умеренная физическая и умственная нагрузка удерживает сотрудников на рынке труда дольше, позволяя им вносить свой вклад в общество в меру своих способностей. Поэтому в договоре в числе прочего уточняется время работы и отдыха, а работникам предоставляются дополнительные выходные за больший вклад в обеспечение безопасности пациентов.
Коллективный договор в сфере здравоохранения распространяется на все учреждения и предприятия, оказывающие услуги на основании выданной Департаментом здоровья лицензии на деятельность и чья деятельность финансируется на основании договора о финансировании лечения, заключенного с Больничной кассой или из госбюджета.
Коллективный договор как представители работодателей заключили Эстонский союз больниц и Эстонский союз скорой помощи и как представители работников – Эстонский союз врачей, Эстонский союз медсестрер, Эстонский профсоюз клинических психологов и Эстонский профсоюз работников здравоохранения.