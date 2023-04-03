Профсоюзы: с апреля вырастут зарплаты медработников

Президент Профсоюза работников здравоохранения Ульви Тасане рада, что в коллективном договоре, вступающем в силу с апреля, передача смены включена в учет рабочего времени. «Мы в Профсоюзе работников здравоохранения Эстонии надеемся, что цель ближайших лет – согласовать с работодателями и Больничной кассой норму рабочей нагрузки, основанную на фактической рабочей нагрузке медестер, что придаст им уверенность и знание того, что их работа сохраняет здоровье и ценится в обществе», – сказала Тасане.

Качество жизни во многом зависит от рабочей среды. Подходящая рабочая нагрузка поддерживает нашу работоспособность и сохраняет наше здоровье, а умеренная физическая и умственная нагрузка удерживает сотрудников на рынке труда дольше, позволяя им вносить свой вклад в общество в меру своих способностей. Поэтому в договоре в числе прочего уточняется время работы и отдыха, а работникам предоставляются дополнительные выходные за больший вклад в обеспечение безопасности пациентов.

Коллективный договор в сфере здравоохранения распространяется на все учреждения и предприятия, оказывающие услуги на основании выданной Департаментом здоровья лицензии на деятельность и чья деятельность финансируется на основании договора о финансировании лечения, заключенного с Больничной кассой или из госбюджета.