С наступлением весны жителей Эстонии поджидает серьезная опасность

С приходом весны активизировались первые клещи, поэтому Департамент здоровья рекомендует подумать о вакцинации для профилактики клещевого энцефалита.
По словам консультанта отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Ирины Донченко, сейчас, когда почва прогрелась до пяти градусов, клещи активизировались. «Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь – сразу после таяния снега и весь зеленый сезон», – пояснила Донченко, по словам которой уже стоит при необходимости повторить прививку от клещевого энцефалита и провести необходимые профилактические мероприятия.
Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы иксодовых клещей.
«Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные инактивированные вакцины как для взрослых, так и для детей от года. Первичный курс вакцинации состоит из трех инъекций, — сказала Донченко, уточнив, что первые две из них делаются с интервалом от одного до трех месяцев, третья до года. - После двух инъекций иммунитет хороший, но его хватает только на один сезон, третья инъекция продлевает иммунитет».
Почти 13 процентов населения Эстонии своевременно привиты и ревакцинированы против клещевого энцефалита. У перенесших это заболевание вырабатывается пожизненный иммунитет. В Эстонии заболеваемость клещевым энцефалитом выше в сельской местности. Большинство случаев заболевания происходит на островах, в Ида- и Ляэне-Вирумаа, в Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа, хотя опасной зоной считается вся Эстония.
Поскольку Эстония является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом, Департамент здоровья рекомендует ревакцинацию против клещевого энцефалита каждые три, и обязательно каждые пять лет. Вакцинация обязательно рекомендована группам риска по клещевому энцефалиту – тем, кто имеет повышенный риск контакта с клещами в зависимости от образа жизни или рода деятельности, в том числе жителям сельской местности, работникам лесного и сельского хозяйства, охотникам, пограничникам, военнослужащим и др.
Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, лечатся только симптомы. Против болезни Лайма – другого распространяемого клещами инфекционного заболевания – вакцины не существует, болезнь можно предотвратить только избегая укусов клещей. Случаи болезни Лайма регистрируется в течение всего года, поскольку болезнь трудно обнаружить. Нередко пациент приходит на прием к врачу только с остаточными симптомами заболевания или с их осложнениями.