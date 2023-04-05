С наступлением весны жителей Эстонии поджидает серьезная опасность

По словам консультанта отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Ирины Донченко, сейчас, когда почва прогрелась до пяти градусов, клещи активизировались. «Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь – сразу после таяния снега и весь зеленый сезон», – пояснила Донченко, по словам которой уже стоит при необходимости повторить прививку от клещевого энцефалита и провести необходимые профилактические мероприятия.

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы иксодовых клещей.

«Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные инактивированные вакцины как для взрослых, так и для детей от года. Первичный курс вакцинации состоит из трех инъекций, — сказала Донченко, уточнив, что первые две из них делаются с интервалом от одного до трех месяцев, третья до года. - После двух инъекций иммунитет хороший, но его хватает только на один сезон, третья инъекция продлевает иммунитет».