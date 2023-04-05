Исследования доказали, что чрезмерное употребление поваренной соли способствует развитию артериальной гипертензии и связанного с ней атеросклероза, а также различных сердечно-сосудистых осложнений, сообщает Eesti Arst.
Употребление этого вещества способствует развитию атеросклероза даже у людей с нормальным артериальным давлением
Несмотря на активную разъяснительную работу, даже жители развитых стран потребляют больше поваренной соли, чем рекомендуется. По данным Института развития здоровья, только 6,5% мужчин и 28,9% женщин в Эстонии употребляют соль в рекомендуемом количестве (до шести граммов в день).
В совместном исследовании шести шведских университетских больниц была объяснена взаимосвязь между потреблением поваренной соли и развитием атеросклероза коронарных и сонных артерий. В исследовании учитывались данные 10 778 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Мужчин и женщин было поровну. Потребление ими поваренной соли оценивали по количеству натрия, выделяемого с мочой за сутки, которое пропорционально количеству потребляемого хлорида натрия.
Состояние коронарных артерий оценивали с помощью компьютерно-томографической ангиографии (КТ-АГ), где балл содержания кальция в артериях оценивали по пяти категориям, где более высокое значение балла указывало на более высокую степень атеросклероза.
Кроме того, оценивали степень сужения коронарных артерий – сужение просвета более чем на 50 процентов расценивали как стеноз артерии. При ультразвуковом исследовании оценивали состояние сонных артерий: нет ли атеросклеротических бляшек, расположены ли они одно- или двусторонне.
При анализе данных рассчитывали отношение шансов изменения степени артериального атеросклероза на каждые 1000 мг увеличения экскреции натрия. Степень выраженности показателей артериального атеросклероза была линейно связана с количеством экскретируемого натрия и проявлялась также у лиц, имевших значения артериального давления в пределах нормы и не имевших известных сердечно-сосудистых факторов риска. На основании этих данных представляется, что чрезмерное потребление поваренной соли может быть независимым фактором риска развития атеросклероза, а также инфаркта миокарда и инсульта.