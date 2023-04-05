Эстонский ученый: неправильно сваренное яйцо содержит опасное вещество

Яйцо имеет высокую пищевую ценность. Яичный белок содержит все незаменимые аминокислоты и легко усваивается. Яйцо содержит много витаминов А, D и В, а из минеральных веществ – фосфор и селен.

Большинство этих микроэлементов содержится в желтках. Яичные желтки богаты холестерином. Но исследования последних лет показавают, что содержание холестерина в пище относительно мало влияет на содержание холестерина в плазме крови. Гораздо большую роль играет содержание в пище насыщенных и трансжирных кислот.

Яйца можно есть и добавлять их в блюда утром, днем и вечером. Во время Пасхи яйца едят вареными. Однако перебарщивать с яйцами тоже не рекомендуется, достаточно пары штук в день.

Чтобы скорлупа не потрескалась, яйца перед приготовлением следует держать при комнатной температуре до одного часа. Время варки зависит от размера яйца. Средние яйца следует варить около десяти минут, а крупные – 15 минут.

Что произойдет, если варить яйца слишком долго, например, более получаса? Чем дольше яйцо варится, тем больше в нем образуется сероводорода. Сера содержится в яичном белке, а в сочетании с водородом она образует ядовитый газ.

Сероводород проникает внутрь яйца, когда его внешняя оболочка нагревается, проталкивая газ внутрь. Яичный желток содержит железо, и когда оно соединяется с газообразным сероводородом, образуется сульфид железа, который придает желтку сине-зеленый налет. Поэтому, чем дольше вы варите яйцо, тем больше образуется сульфида и тем плотнее сине-зеленый налет. И хотя о пострадавших в результате употребления таких яиц ничего неизвестно, лучше их не есть, так как газы, образующиеся при переваривании, ядовиты.