Исследование: многие жители Эстонии не имеют доступа к базовому медицинскому обслуживанию

Сегодня, 7 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает Всемирный день здоровья, который в этом году посвящен 75-й годовщине со дня основания организации.
Под лозунгом «Здоровье для всех!» ВОЗ призывает правительства всех стран мира продолжать усилия по обеспечению доступности медицинского страхования для всех.
«С середины 1990-х здоровье населения Эстонии неуклонно улучшалось, а продолжительность жизни росла. Рост продолжительности жизни прекратился в 2020 году, а в 2021 году произошло резкое падение до уровня 2014 года. Основной причиной стала смертность от COVID, но наряду с этим увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и несчастных случаев. Почти все несчастные случаи можно предотвратить. Все люди, у которых развились хронические заболевания, нуждаются в доступной, своевременной и последовательной медицинской помощи, чтобы держать болезнь под контролем», - сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Министр Петерсон поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за ее многолетнюю работу по защите здоровья людей. «Рекомендации ВОЗ еще до пандемии были частью нашей истории успеха в области здравоохранения: благодаря научно обоснованной политике в области здравоохранения Эстония заняла место самой быстрорастущей страны по продолжительности жизни в Евросоюзе. В эти трудные времена особенно важно, чтобы мы заботились о каждом нашем жителе и разумно использовали ограниченные ресурсы. Здоровье – не вещь в себе и уж тем более не роскошь, которую никто не может себе позволить. Для каждого из нас здоровье – это необходимое условие, чтобы учиться, работать, реализовать свой потенциал, а для государства – это необходимое условие для здоровой экономики, безопасности и благополучного общества», - сказал министр Петерсон.
По словам руководителя представительства Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Кристина Кёлер, есть все основания для того, чтобы отметить прогресс, достигнутый в науке и здравоохранении за последние 75 лет. «Были разработаны вакцины против оспы, полиомиелита и кори, открыты антибиотики. Противозачаточные средства изменили жизнь миллионов женщин, расширив их права на сексуальное и репродуктивное здоровье, - сказала Кёлер. – Отмечая эти успехи, мы все же должны признать, что работа еще далека от завершения, необходимо предпринимать дальнейшие шаги. Нам нужно гарантировать медицинское страхование для всех жителей Эстонии и сократить расходы населения на здравоохранение, особенно среди уязвимых групп. Инвестиции в здоровье – это инвестиции в людей и экономику», - добавила Кёлер.
В 2015 году была принята Повестка дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года, призывающая покончить с бедностью, бороться с изменением климата и неравенством, а также обеспечить достойное качество жизни каждому человеку. Среди прочего она включает цель дать возможность людям всех возрастов иметь хорошее здоровье. Это означает всеобщий охват услугами здравоохранения, то есть доступ для всех к необходимым медицинским услугам и лекарствам, а также защиту от высоких расходов на них. Всеобщий охват услугами здравоохранения (на английском universal health coverage) также является одной из важнейших целей ВОЗ.
В исследовании Praxis 2018 года «Медицинское страхование – доступ для избранных или здравоохранение для всех, или Как заполнить пробелы в медицинском страховании Эстонии?», проведенном по заказу Министерства социальных дел, речь идет о всеобщем охвате медицинским страхованием.
Согласно последним оценкам, только 86% населения Эстонии трудоспособного возраста на тот момент имели постоянную медицинскую страховку. То есть около 120 000 человек трудоспособного возраста не имели постоянной или частичной медицинской страховки.
В большинстве стран ЕС и ОЭСР более 99% населения имеют доступ к базовому медицинскому обслуживанию. Среди стран ЕС и ОЭСР Эстония находится в нижней трети графика. У нас насчитывается 14% незастрахованного населения трудоспособного возраста.
В марте 2022 года Министерство социальных дел представило правительству республики свой анализ и предложения по расширению охвата медицинским страхованием и обеспечения устойчивости финансирования здравоохранения.
Всемирный день здоровья призван отметить создание Всемирной организации здравоохранения, которое произошло 7 апреля 1948 года. Этот день позволяет ежегодно привлекать внимание общества к вопросам глобального здравоохранения.