Исследование: многие жители Эстонии не имеют доступа к базовому медицинскому обслуживанию

«С середины 1990-х здоровье населения Эстонии неуклонно улучшалось, а продолжительность жизни росла. Рост продолжительности жизни прекратился в 2020 году, а в 2021 году произошло резкое падение до уровня 2014 года. Основной причиной стала смертность от COVID, но наряду с этим увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и несчастных случаев. Почти все несчастные случаи можно предотвратить. Все люди, у которых развились хронические заболевания, нуждаются в доступной, своевременной и последовательной медицинской помощи, чтобы держать болезнь под контролем», - сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Министр Петерсон поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за ее многолетнюю работу по защите здоровья людей. «Рекомендации ВОЗ еще до пандемии были частью нашей истории успеха в области здравоохранения: благодаря научно обоснованной политике в области здравоохранения Эстония заняла место самой быстрорастущей страны по продолжительности жизни в Евросоюзе. В эти трудные времена особенно важно, чтобы мы заботились о каждом нашем жителе и разумно использовали ограниченные ресурсы. Здоровье – не вещь в себе и уж тем более не роскошь, которую никто не может себе позволить. Для каждого из нас здоровье – это необходимое условие, чтобы учиться, работать, реализовать свой потенциал, а для государства – это необходимое условие для здоровой экономики, безопасности и благополучного общества», - сказал министр Петерсон.