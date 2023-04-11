Крупнейшие частные клиники Эстонии Qvalitas и Unimed объединяются под единым названием

Введению названия Meliva предшествовало слияние групп руководства и поддержки Qvalitas и Unimed. Вместе также будет продолжено создание общих систем и IT-разработок, таких как Digikliinik и среда бронирования и самообслуживания. В течение переходного периода компании будут использовать три названия (Meliva, Qvalitas и Unimed) вместе, а полное изменение названия на Meliva произойдет осенью 2023 года.

«Общее название - это логичный шаг в слиянии компаний. Мы видим, что пациенты предпочитают медицинские учреждения с широким спектром специальностей и диагностических возможностей, а также хорошим доступом к услугам и современным цифровым решениям, разработанным с учетом потребностей пациентов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы планируем продолжать инвестировать в персонал, развитие информационных технологий и сеть клиник, важнейшим из которых в ближайшем будущем станет открытие клиники на бульваре Рявала в центре Таллинна, которая будет предлагать все основные медицинские и диагностические услуги», - сказала председатель правления совместного предприятия Марья-Лийса Алоп.

«Вместе Unimed и Qvalitas являются крупнейшим частным медицинским предприятием в Эстонии, и за долгое время мы хорошо изучили потребности и ожидания пациентов. Поэтому, основываясь на отзывах пациентов, мы добавили в наш ассортимент такие услуги, как услуги специалистов по психическому здоровью, а также эстетическое лечение, - объясняет Алоп. - Кроме того, судя по количеству посещений, мы видим растущую потребность в первичной помощи и специализированных приемах».

Начиная с сегодняшнего дня, цифровые и социальные медиа-каналы Qvalitas и Unimed будут использовать логотип Meliva. Компании еще не объединены юридически, но использование общего логотипа изменит их юридические названия на Meliva Qvalitas и Meliva Unimed соответственно. К концу осени они перейдут на общий веб-сайт, а все сайты и каналы будут переведены на имя Meliva. В то же время Dental Design, зуботехническая лаборатория, входящая в группу под отдельным брендом, также присоединится к бренду Meliva.

Meliva сформирует крупнейшую сеть частных клиник в Эстонии, предлагающую самый широкий спектр услуг частного здравоохранения на рынке. В общей сложности медицинские компании имеют 23 отделения, пять медицинских автобусов со специализированным медицинским оборудованием и приложение для удаленного приема Digikliinik. В общей сложности в компаниях работает более 700 человек.