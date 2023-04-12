Состояние здоровья сердца у жителей Эстонии улучшается, но расходы на лечение растут

В апреле в Эстонии снова проводится Месяц здоровья сердца. За три последних десятилетия смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей в возрасте до 65 лет снизилась более чем на 70 процентов. Однако в прошлом году почти 23 600 пациентов нуждались в лечении в связи с ишемической болезнью сердца, говорится в пресс-релизе Кассы здоровья.
В этом году в ходе месяца здоровья сердца Касса здоровья также уделяет внимание сохранению здоровья сердца и напоминает о важности формирования здорового образа жизни для предотвращения сердечных заболеваний. Одним из важным компонентов сохранения здоровья являются регулярная физическая активность.
Хотя число пациентов, страдающих сердечными заболеваниями, и смертность от сердечных заболеваний в Эстонии с годами снизились, уровень смертности у нас в стране по-прежнему выше, чем в среднем по Европе. «За тридцать лет осведомленность людей о здоровье сердца и возможностях профилактики и лечения сильно выросла. Уровень смертности также имеет тенденцию к снижению, но, несмотря на это, затраты системы здравоохранения на лечение по-прежнему высоки», - сказал кардиолог и основатель Месяца здоровья сердца доктор Маргус Вийгимаа.
Анализ лечебных счетов в базе данных Кассы здоровья показал, что на лечение ишемической болезни сердца в прошлом году было потрачено 60,6 миллионов евро, что на 2,5 миллионов евро больше, чем годом ранее. Хотя количество пациентов с сердечными заболеваниями с годами уменьшилось, средние затраты на лечение на человека увеличились. «В последние годы самые высокие затраты на лечение были в возрастной группе 50–59 лет, и 57 процентов пациентов, нуждавшихся в лечении в прошлом году, были мужчинами. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются почти на пять лет раньше, и по сравнению с пациентами женского пола затраты на их лечение в среднем примерно на тысячу евро выше», - пояснила аналитик Кассы здоровья Ксения Ниглас.
Образ жизни оказывает большое влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно постоянно поддерживать физическую активность и нормальный вес тела, правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя. «Для того, чтобы держать свое здоровье под контролем достаточно простой прогулки или бега трусцой не менее 15–30 минут в день. Регулярные физическая активность - лучший способ подарить себе здоровое и натренированное сердце», - сказал доктор Вийгимаа.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в молодом возрасте, что обеспечивает поддержание уровня физической активности даже в более позднем возрасте. «Важно, чтобы в будущем у нас было меньше сердечно-сосудистых заболеваний, и чтобы мы могли сосредоточить больше ресурсов на их профилактике, а не на лечении последствий», - добавила Ниглас.
Министерство культуры объявило 2023 год годом движения. В апреле мероприятия года движения также фокусируются на здоровье сердца и его укреплении с помощью регулярной физической активности. В течение всего апреля у всех есть возможность принять участие в бесплатных тренировках для начинающих, открытых уроках и информационных мероприятиях, которые помогут вам познакомиться с возможностями пеших походов, скандинавской ходьбы, бега и танцев. Дополнительную информацию о мероприятиях и тренировках, организованных в рамках Года движения можно найти на сайте Года движения.