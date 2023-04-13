В этом сезоне от гриппа и его осложнений скончались более 60 человек

По данным сентинельного мониторинга, 50% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доминирует вирус гриппа В, который составляет 37,5% от всех положительных сентинельных проб.

Всего был зарегистрирован 151 случай заболевания гриппом. По сравнению с минувшей неделей, заболеваемость гриппом снизилась на 38%, падение обусловлено праздниками. В лаборатории было подтверждено 85 случаев заболевания гриппом, в т.ч. десять - вирусом гриппом А и 75 - гриппом В. Доминирует подтип вируса гриппа Victoria. Половину заболевших гриппом составляли дети до 15 лет.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа в госпитализации нуждались 30 пациентов. В госпитализации нуждаются в основном люди старше 65 лет. В течение недели увеличилось количество госпитализаций среди детей.

С начала сезона из-за гриппа был госпитализирован 1221 человек. 68,4% из них были старше 50 лет. Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончался 61 человек в возрасте от 9 до 97 лет.

В течение недели были подтверждены 1466 случаев COVID-19. Заболеваемость снизилась почти во всех возрастных группах. Люди старше 60 лет составляют 31% от общего числа больных. Количество зарегистрированных в домах попечения вспышек растет, и число выявленных в них больных несколько увеличилось, по сравнению с прошлой неделей.

По состоянию на утро среды в больницах находилось 170 пациентов с COVID-19, 59 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического COVID-19. На протяжении минувшей недели скончались восемь человек в возрасте 74-96 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.