Министерство: не все варианты помощи суицидальным людям должны заканчиваться обращением к психиатру

Сегодня в Министерстве социальных дел представили исследование «Ведение суицидального пациента в учреждениях первичного звена здравоохранения, скорой помощи и отделениях неотложной помощи». Исследование показало, что нынешняя система, с точки зрения пути суицидального пациента, крайне нестабильна, неравномерна по регионам и в значительной степени сконцентрирована на системе здравоохранения. В то же время специалистам первичного звена не хватает информации о том, как они могут помочь людям с суицидальными наклонностями.
- Сейчас работа с человеком, у которого выявлен суицидальный риск, чрезмерно ориентирована на услуги здравоохранения и зачастую все пути ведут к психиатру. Однако зачастую человеку нужна психосоциальная помощь и поддержке.
- Самая большая нагрузка в работе с людьми, склонными к суициду, ложится на скорую помощь и отделения экстренной помощи.
- На первичном уровне необходимо создать роль комплексного координатора процесса и определить его компетенции.
- Необходимо организовать оперативный обмен информацией между специалистами, который поможет оказывать человеку последующую поддержку и составить для него индивидуальный план безопасности.
- Следует разработать и внедрить широкомасштабную программу обучения по работе с людьми, склонными к суициду.
Все участники исследования считают профилактику самоубийств крайне важной темой, и большинство из них уверены, что в своей работе они могут помочь человеку, склонному к суициду. Однако в повседневной работе контакт участников с такими людбми происходит нечасто. Значительно чаще контактируют с людьми, склонными к суициду, врачи и медсестры отделений экстренной помощи и сотрудники скорой помощи. Респонденты отметили, что они не обладают достаточными знаниями, навыком или опытом для работы с суицидальными людьми и обеспечения их безопасности. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо разработать и широко внедрить специальную программу обучения, которая должна быть четкой, систематической и гибкой.
Необходимо повысить компетентность специалистов скорой помощи и отделений экстренной медицины в оценке суицидального риска. Кроме того, выводы исследования рекомендуют создать на первичном уровне должность комплексного координатора и определить компетенции. Этим координатором может быть медсестра по охране психического здоровья, работающая совместно с семейными врачами, в некоторых случаях эту роль может выполнять и другой специалист первичной помощи, обладающий необходимыми компетенциями после прохождения обучения.
«Работа с людьми, склонными к суициду, требует изменения восприятия и практики на уровне первичного звена здравоохранения и сообщества в целом. Сейчас специалисты разных уровней видят свою роль в первую очередь в том, чтобы заметить суицидальные наклонности и направить человека. Однако они не готовы нести ответственность, оказывая ему профессиональную помощь и поддержку. И все же, не все варианты помощи суицидальным людям должны заканчиваться обращением к психиатру. Например, психиатр не может и не должен оказывать психосоциальную помощь и поддержку, которая зачастую нужна человеку в повседневной жизни», - отметила профессор социального здравоохранения Таллиннского университета Мерике Сисаск, руководившая проведением исследования.
Исследование показало, что чем чаще специалист контактирует с суицидально настроенными людьми, тем больше он не удовлетворен взаимодействием с сетью поддержки. Для того чтобы значительно усилить работу по профилактике самоубийств, к ней необходимо привлечь специалистов в области образования и социальной сферы, и, безусловно, усилить взаимодействие внутри сети поддержки, четко определив роли партнеров.
«Чтобы предотвратить самоубийство, нужно сначала заметить человека, подверженного риску суицида, во всех смыслах слова оказаться рядом с ним и, наконец, найти способы помочь ему выйти из кризиса живым и здоровым. Профилактика самоубийств сложна и поэтому требует совместных усилий различных субъектов. Мы должны признать, что в Эстонии еще многое предстоит сделать для того, чтобы сеть поддержки функционировала лучше. К самым важным компонентам профилактики суицида относятся доступ к услугам в сфере душевного здоровья, инструменты оценки рисков, создание индивидуальных планов безопасности, реально действующая сеть поддержки и полноценное обучение», - сказала руководитель проекта разработки плана действий по предотвращению самоубийств отдела душевного здоровья Министерства социальных дел Зринка Лайдо.
В целях более комплексной и систематической профилактики суицидального поведения Министерство социальных дел в сотрудничестве со своими партнерами разрабатывает план действий по профилактике самоубийств. Данные настоящего исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел, будут использованы при подготовке плана. Государственный план по профилактике самоубийств будет готов к концу 2024 года.
Исследование проводилось сотрудниками Таллиннского университета и Эстонско-шведского института психического здоровья и суицидологии в 2022 году.