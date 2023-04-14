Министерство: не все варианты помощи суицидальным людям должны заканчиваться обращением к психиатру

«Работа с людьми, склонными к суициду, требует изменения восприятия и практики на уровне первичного звена здравоохранения и сообщества в целом. Сейчас специалисты разных уровней видят свою роль в первую очередь в том, чтобы заметить суицидальные наклонности и направить человека. Однако они не готовы нести ответственность, оказывая ему профессиональную помощь и поддержку. И все же, не все варианты помощи суицидальным людям должны заканчиваться обращением к психиатру. Например, психиатр не может и не должен оказывать психосоциальную помощь и поддержку, которая зачастую нужна человеку в повседневной жизни», - отметила профессор социального здравоохранения Таллиннского университета Мерике Сисаск, руководившая проведением исследования.

Исследование показало, что чем чаще специалист контактирует с суицидально настроенными людьми, тем больше он не удовлетворен взаимодействием с сетью поддержки. Для того чтобы значительно усилить работу по профилактике самоубийств, к ней необходимо привлечь специалистов в области образования и социальной сферы, и, безусловно, усилить взаимодействие внутри сети поддержки, четко определив роли партнеров.

«Чтобы предотвратить самоубийство, нужно сначала заметить человека, подверженного риску суицида, во всех смыслах слова оказаться рядом с ним и, наконец, найти способы помочь ему выйти из кризиса живым и здоровым. Профилактика самоубийств сложна и поэтому требует совместных усилий различных субъектов. Мы должны признать, что в Эстонии еще многое предстоит сделать для того, чтобы сеть поддержки функционировала лучше. К самым важным компонентам профилактики суицида относятся доступ к услугам в сфере душевного здоровья, инструменты оценки рисков, создание индивидуальных планов безопасности, реально действующая сеть поддержки и полноценное обучение», - сказала руководитель проекта разработки плана действий по предотвращению самоубийств отдела душевного здоровья Министерства социальных дел Зринка Лайдо.

В целях более комплексной и систематической профилактики суицидального поведения Министерство социальных дел в сотрудничестве со своими партнерами разрабатывает план действий по профилактике самоубийств. Данные настоящего исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел, будут использованы при подготовке плана. Государственный план по профилактике самоубийств будет готов к концу 2024 года.