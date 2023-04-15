Исследование: физическая форма эстонской молодежи оставляет желать лучшего

Жители Эстонии среднего и старшего возраста физически значительно активнее молодежи. Такой вывод делается в исследовании по странам Балтии, проведенном торговой сетью Rimi.
Так, ежедневно в движении находится более 45% людей в возрасте 55-75 лет, в то время как в возрасте 18-44 лет ежедневно в движении только 30%. 44 процента респондентов в качестве основных причин отсутствия физической активности назвали нехватку времени, а 42 процента – лень.
Опрос также показал, что 61 процент жителей Эстонии мотивирован на движение как на физическую потребность, а 60 процентов — как на потребность эмоциональную. Половина респондентов нацелена на достижение или поддержание хорошей внешности. Если в остальном показатели по странам Балтии очень похожи на показатели Эстонии, то с точки зрения внешнего вида оба южных соседа считают его значительно менее важным, чем жители Эстонии: этот показатель в Латвии составил 42, а Литве 36 процентов.
Руководитель направления ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс отметила, что здоровый образ жизни – это целостная система, где играют роль еда, движение и общение с близкими. Согласно исследованию физического и психического благополучия, почти треть жителей Эстонии считают свое физическое и психическое благополучие довольно посредственным.
Эта оценка в основном вызвана стрессом, проблемами со здоровьем, низким уровнем энергии и финансов. Из трех стран Балтии у литовцев самое высокое чувство благополучия в повседневной жизни - 55 процентов. За ними следуют эстонцы с 49 процентами и латыши с 39 процентами. В Эстонии удовлетворенность выше всего среди 55-65-летних (55 процентов), а самый низкий уровень удовлетворенности среди 18-24-летних – 42 процента. Уровень стресса самый высокий у жителей Эстонии в возрасте до 34 лет.
«Исследование Rimi подтверждает, что весенняя усталость – это не просто миф, – отметила диетолог Rimi Катри Мерисалу. – Недостаток энергии, переутомление и некачественный сон очень сильно сказываются на самочувствии людей. В этом случае приходится пересматривать свой образ жизни и приводить его в соответствие с весенними потребностями организма: больше бывать на свежем воздухе, увеличить физическую активность, делать более длительные перерывы в работе и придерживаться разнообразной диеты».
Мерисалу как диетолога удивляет и беспокоит тот факт, что 28 процентов опрошенных считают здоровую пищу наименее важным фактором хорошего самочувствия. 68 процентов респондентов отдают предпочтение семье, а 67 процентов – хорошему сну. Затем следовал эмоциональный баланс у 60%, здоровье у 54%, физическая активность у 48%, друзья у 42% и работа у 31%. Чем выше доход людей, тем точнее они учитывают все аспекты в формуле благополучия.
Для улучшения своего самочувствия 61% опрошенных бывают на свежем воздухе, 46% сосредотачиваются на физической активности, а 31% тянется к еде. Что касается эмоционального питания, исследование также выявило четкую разницу в образе жизни между молодым и старшим поколениями. Молодые люди в возрасте до 35 лет тянутся к перекусу в половине случаев, когда им нужно поднять настроение. Пожилые люди ведут себя так лишь в 10-14 процентах случаев. С положительной стороны, однако, все возрастные группы оценили физическую активность практически одинаково.
«Научно доказано, что люди, которые мыслят позитивно, лучше справляются с трудными ситуациями. Результаты также улучшаются, если в мышлении присутствует позитивный тон. Определенно стоит работать на свое благополучие», – сказала Мерисалу.
В марте исследовательский центр SKDS провел исследование «Физическое и эмоциональное благополучие жителей Балтии», в котором приняли участие 1007 жителей Эстонии, 1005 жителей Латвии и 1008 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.