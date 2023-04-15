Исследование: физическая форма эстонской молодежи оставляет желать лучшего

«Исследование Rimi подтверждает, что весенняя усталость – это не просто миф, – отметила диетолог Rimi Катри Мерисалу. – Недостаток энергии, переутомление и некачественный сон очень сильно сказываются на самочувствии людей. В этом случае приходится пересматривать свой образ жизни и приводить его в соответствие с весенними потребностями организма: больше бывать на свежем воздухе, увеличить физическую активность, делать более длительные перерывы в работе и придерживаться разнообразной диеты».

Мерисалу как диетолога удивляет и беспокоит тот факт, что 28 процентов опрошенных считают здоровую пищу наименее важным фактором хорошего самочувствия. 68 процентов респондентов отдают предпочтение семье, а 67 процентов – хорошему сну. Затем следовал эмоциональный баланс у 60%, здоровье у 54%, физическая активность у 48%, друзья у 42% и работа у 31%. Чем выше доход людей, тем точнее они учитывают все аспекты в формуле благополучия.

Для улучшения своего самочувствия 61% опрошенных бывают на свежем воздухе, 46% сосредотачиваются на физической активности, а 31% тянется к еде. Что касается эмоционального питания, исследование также выявило четкую разницу в образе жизни между молодым и старшим поколениями. Молодые люди в возрасте до 35 лет тянутся к перекусу в половине случаев, когда им нужно поднять настроение. Пожилые люди ведут себя так лишь в 10-14 процентах случаев. С положительной стороны, однако, все возрастные группы оценили физическую активность практически одинаково.

«Научно доказано, что люди, которые мыслят позитивно, лучше справляются с трудными ситуациями. Результаты также улучшаются, если в мышлении присутствует позитивный тон. Определенно стоит работать на свое благополучие», – сказала Мерисалу.