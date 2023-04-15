Стоматологи рассказали, почему нельзя чистить зубы в душе

Тепло повреждает зубную щетку

Тепло и пар не продлевают срок службы зубной щетки. Рекомендуется держать зубную щетку в прохладном и сухом месте, так как бактерии любят размножаться во влажных условиях. Кроме того, следует менять зубную щетку каждые три месяца.

Риск перекрестного заражения

Бактерии любят душ так же, как и вы, потому что он влажный и теплый, а влага способствует распространению бактерий. Раковина - не проблема, потому что она не производит пар и успевает высохнуть между использованиями.

А если я не хочу отказываться от чистки зубов в душе?