Регулярное использование э-сигарет может вызвать воспаление в нескольких органах

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщают, что ежедневное использование электронных сигарет изменяет воспалительное состояние во многих системах органов, включая мозг, сердце, легкие и толстую кишку.
Эффекты также различаются в зависимости от вкуса электронной сигареты и могут влиять на то, как органы реагируют на инфекции, такие как SARS-CoV-2.
Несмотря на их популярность электронных сигарет, их исследования в значительной степени ограничивались исследованиями краткосрочного использования более старых устройств, таких, как ручки для вейпинга, а также жидкостей для электронных сигарет со значительно более низкими концентрациями никотина, чем современные перезаряжаемые системы на основе капсул.
«Эти электронные сигареты на основе капсул стали популярными только в последние пять лет или около того, поэтому мы мало знаем об их долгосрочном влиянии на здоровье», – сказала старший автор исследования Лаура Кротти Александр, доктор медицинских наук, доцент медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего и заведующий отделением интенсивной терапии легких в системе здравоохранения Сан-Диего по делам ветеранов.
Чтобы смоделировать хроническое использование электронных сигарет, взрослые мыши подвергались воздействию ароматизированных аэрозолей э-сигарет три раза в день в течение трех месяцев. Затем исследователи искали признаки воспаления по всему телу.
Авторы наблюдали наиболее яркие эффекты в головном мозге, где были повышены несколько воспалительных маркеров. Дополнительные изменения в экспрессии нейровоспалительных генов были отмечены в прилежащем ядре, области мозга, имеющей решающее значение для мотивации и обработки вознаграждения. По их словам, результаты вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку нейровоспаление в этой области связано с тревогой, депрессией и аддиктивным поведением, которые могут еще больше усугубить употребление психоактивных веществ и зависимость.
«Многие пользователи э-сигарет – подростки или молодые люди, чей мозг все еще развивается, поэтому довольно страшно узнать, что может происходить в их мозгу, учитывая, как это может повлиять на их психическое здоровье и поведение в будущем», – сказала доктор Кротти Александер.
Экспрессия воспалительных генов также увеличилась в толстой кишке, особенно после одного месяца воздействия электронных сигарет, что может увеличить риск желудочно-кишечных заболеваний. Напротив, сердце показало снижение уровня воспалительных маркеров. Авторы говорят, что такое состояние иммуносупрессии может сделать сердечную ткань более уязвимой для инфекции.
Хотя в легких не было признаков воспаления на уровне тканей, в образцах наблюдались многочисленные изменения экспрессии генов, что требует дальнейшего изучения долгосрочного воздействия электронных сигарет на основе капсул на здоровье легких.
Исследователи также обнаружили, что воспалительная реакция каждого органа варьировалась в зависимости от того, какой вкус электронных сигарет использовался. Например, сердца мышей, которые вдыхали аэрозоли мяты, были гораздо более чувствительны к воздействию бактериальной пневмонии по сравнению с теми, которые вдыхали аэрозоли манго.
«Это стало для нас настоящим сюрпризом», — сказала доктор Кротти Александер. «Это показывает нам, что сами вкусовые химические вещества также вызывают патологические изменения. Если бы кто-то, кто часто использует электронные сигареты со вкусом ментола, был инфицирован COVID-19, возможно, его организм по-другому отреагировал бы на инфекцию».
Авторы пишут, что каждый орган имеет свою собственную тонко настроенную иммунную среду, поэтому нарушение этого баланса при использовании электронных сигарет может привести ко многим долгосрочным последствиям для здоровья, пишет MedicalXpress.
«Понятно, что каждое устройство и аромат электронной сигареты необходимо изучать, чтобы определить, как они влияют на здоровье всего организма», — подвела итог доктор Кротти Александер.