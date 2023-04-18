Регулярное использование э-сигарет может вызвать воспаление в нескольких органах

Эффекты также различаются в зависимости от вкуса электронной сигареты и могут влиять на то, как органы реагируют на инфекции, такие как SARS-CoV-2.

Несмотря на их популярность электронных сигарет, их исследования в значительной степени ограничивались исследованиями краткосрочного использования более старых устройств, таких, как ручки для вейпинга, а также жидкостей для электронных сигарет со значительно более низкими концентрациями никотина, чем современные перезаряжаемые системы на основе капсул.

«Эти электронные сигареты на основе капсул стали популярными только в последние пять лет или около того, поэтому мы мало знаем об их долгосрочном влиянии на здоровье», – сказала старший автор исследования Лаура Кротти Александр, доктор медицинских наук, доцент медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего и заведующий отделением интенсивной терапии легких в системе здравоохранения Сан-Диего по делам ветеранов.

Чтобы смоделировать хроническое использование электронных сигарет, взрослые мыши подвергались воздействию ароматизированных аэрозолей э-сигарет три раза в день в течение трех месяцев. Затем исследователи искали признаки воспаления по всему телу.